Festival de las Aves San Quintín 2026: fechas y qué habrá en Baja California

Un destino que te permitirá disfrutar de una gran experiencia. Fotos: Cuartoscuro

Si buscas destinos y experiencias diferentes, prepárate para conectar con la naturaleza y disfrutar nuevos paisajes en el Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín que se realizará el 4 y 5 de diciembre de 2026, en Baja California.

Sobre todo si eres amantes de las aves migratorias y residentes encontrarás a habitantes y visitantes en torno a la riqueza natural de la región.

Organizado por la asociación civil Terra Peninsular, el festival se ha convertido en un espacio para acercar a las personas a los ecosistemas de San Quintín y destacar la importancia de protegerlos.

¿Qué encontrarás en el Festival de las Aves de San Quintín?

La Bahía de San Quintín ofrece un escenario natural para quienes disfrutan las actividades al aire libre. Sus humedales, playas, marismas y paisajes volcánicos permiten conocer distintos ambientes en los que habitan aves residentes y especies que llegan durante sus rutas migratorias.

El festival busca que los asistentes conozcan esta biodiversidad y comprendan por qué la bahía es un sitio importante para el descanso, la alimentación y la reproducción de numerosas aves.

El festival pretende despertar el interés por las aves, sus rutas migratorias y los ecosistemas que las sostienen, al mostrar la importancia de los humedales como refugio para cientos de especies que llegan cada año a esta región.

¡En Baja California, la naturaleza nos reúne! 🪶🌿



Este 4 y 5 de diciembre de 2026, celebra el Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín y descubre un destino donde los humedales y las aves migratorias nos invitan a conocer y cuidar nuestra riqueza natural. Disfruta los… pic.twitter.com/ihjzdYm6wh — SECTUR México (@SECTUR_mx) November 9, 2026

San Quintín, un destino para descubrir la naturaleza

Además de asistir al festival, el viaje representa una oportunidad para conocer los atractivos naturales de esta zona de Baja California.

La Bahía de San Quintín forma parte de la Ruta Migratoria del Pacífico, un corredor que utilizan numerosas aves para desplazarse entre sus zonas de reproducción, alimentación y descanso.

Sus humedales y costas son fundamentales para la biodiversidad de la región, por lo que el encuentro también busca generar conciencia sobre la conservación de estos espacios.

El festival comenzó en 2015, en la comunidad de La Chorera, y desde entonces ha crecido con la participación de habitantes, visitantes, investigadores y organizaciones interesadas en la protección de la naturaleza.

¿Cuándo será el Festival de las Aves de San Quintín 2026?

Toma nota de los datos principales para planear tu visita:

Evento: Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín

Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín Fechas: 4 y 5 de diciembre de 2026

4 y 5 de diciembre de 2026 Lugar: Bahía de San Quintín, Baja California

Bahía de San Quintín, Baja California Organizador: Terra Peninsular A.C.

Terra Peninsular A.C. Objetivo: Promover la conservación de las aves, la educación ambiental y el turismo sostenible

Para conocer las novedades sobre actividades, inscripciones y recomendaciones para asistir, puedes consultar el sitio oficial de Terra Peninsular o escribir al correo festivaldelasaves@terrapeninsular.org.

Así que ya lo sabes: aparta la fecha y considera a San Quintín para tu próxima escapada. El Festival de las Aves será tu oportunidad para descubrir la riqueza natural de Baja California y gozar de una gran experiencia de convivencia con la naturaleza. No olvides respetar y proteger los hábitats.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.