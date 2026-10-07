Muere, a los 87 años, Maricarmen Abascal, símbolo de las protestas por vivienda en España

Maricarmen, desalojada de departamento que habitó 70 años en Madrid. Foto: Reuters

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió este miércoles después de ser desalojada del apartamento en Madrid donde vivió durante siete décadas desatando una oleada de protestas por la vivienda en España.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”. iSindicato de Inquilinas en un comunicado

La mujer había sido trasladada a un hospital de Madrid tras su desalojo, ocurrido el 23 de septiembre, luego de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente el alquiler de la vivienda.

¿Qué pasó con Maricarmen Abascal?

La imagen de Maricarmen Abascal saliendo en camilla del departamento, entre los gritos de indignación de las personas que acudieron a apoyarla, provocó una ola de reacciones.

El caso derivó en movilizaciones por el derecho a la vivienda que alcanzaron varias ciudades de España.

El Sindicato de Inquilinas, que acompañó su larga lucha judicial, lamentó su muerte y destacó el impacto que tuvo su desalojo en el debate sobre la vivienda.

“Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen”. Sindicato de Inquilinas

Protestas por la vivienda llegaron a Madrid

A pocos días del desalojo, una manifestación multitudinaria en Madrid por el derecho a la vivienda terminó con la instalación de una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol.

Posteriormente, el Gobierno de izquierda promovió dos decretos con medidas para tratar de paliar la crisis de vivienda. Sin embargo, ambos textos fueron rechazados el pasado viernes por el Congreso de los Diputados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.