¿Qué cambiará en redes sociales con la nueva protección para menores en Campeche?

Campeche refuerza la protección de imagen de menores en redes. Foto: Pexels

El Congreso de Campeche aprobó por unanimidad, con 34 votos a favor, una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para reforzar la protección de su identidad digital, imagen, voz y datos personales en internet y redes sociales. Los cambios buscan evitar que fotografías, videos e información de menores sean utilizados con fines comerciales, publicitarios o de promoción cuando esto pueda afectar sus derechos, además de establecer medidas para limitar el uso de sus datos en plataformas digitales.

La reforma fue impulsada por los diputados de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez y Mayda Aracely Mas Tun. Entre sus alcances se encuentra la protección de niñas, niños y adolescentes tanto en espacios físicos como en publicaciones digitales, materiales audiovisuales y contenidos difundidos por instituciones o particulares.

Esto significa que el uso de la imagen de una persona menor de edad deberá considerar sus derechos y privacidad, incluso cuando exista autorización de sus madres, padres o tutores.

¿Qué prohíbe la nueva ley de Campeche sobre imágenes de menores?

La reforma busca impedir que las fotografías, videos, grabaciones de voz y otros datos de niñas, niños y adolescentes se utilicen para obtener beneficios comerciales, promocionales o publicitarios cuando ese aprovechamiento afecte sus derechos.

Uno de los puntos centrales es evitar que la información personal de menores sea utilizada para construir perfiles automatizados destinados a publicidad personalizada o a la explotación comercial dirigida a este sector de la población.

Las disposiciones también refuerzan la protección de su identidad en publicaciones oficiales, materiales audiovisuales y contenidos digitales, con especial atención a los casos en los que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

De esta manera, la reforma establece mayores obligaciones para quienes difundan o utilicen información de menores, con el propósito de evitar que su imagen o datos sean aprovechados sin considerar las posibles consecuencias para su privacidad, dignidad y seguridad.

La protección no se limita a las redes sociales: también contempla otros espacios y plataformas donde puedan circular imágenes, grabaciones o información que permita identificar a niñas, niños y adolescentes.

¿Los padres pueden publicar fotos de sus hijos en redes sociales?

La reforma no establece, de acuerdo con la información difundida por el Congreso estatal, una prohibición general para que madres y padres compartan fotografías de sus hijos en redes sociales.

Sin embargo, sí refuerza el principio de que la autorización de los padres o tutores no elimina la obligación de respetar los derechos de los menores cuando se difunde o utiliza su información personal.

Por ello, el consentimiento de una persona adulta no debe entenderse como un permiso ilimitado para publicar cualquier imagen, video o dato de niñas, niños y adolescentes, especialmente si el contenido puede afectar su privacidad o exponerlos a situaciones de riesgo.

La nueva disposición también pone atención en el uso de imágenes con fines comerciales o de promoción. Por ejemplo, si una fotografía o grabación se incorpora a una campaña publicitaria o se utiliza para obtener algún beneficio, deberá considerarse si ese aprovechamiento vulnera los derechos de la persona menor de edad.

En ese sentido, la reforma busca que la difusión de contenidos infantiles no se realice únicamente bajo la decisión de los adultos, sino que también tome en cuenta la protección de la identidad, la imagen y la privacidad de niñas, niños y adolescentes.

¿Cómo protegerá Campeche los datos personales de niñas y niños?

Otro de los cambios se relaciona con la manera en que instituciones, plataformas y otras personas recopilan y utilizan información de menores de edad.

La reforma establece que quienes obtengan datos personales de niñas, niños y adolescentes deberán procurar que sean únicamente los necesarios y que se utilicen para los fines autorizados. Esto busca reducir la recopilación excesiva de información y evitar que termine en actividades distintas a aquellas para las que fue proporcionada.

Además, se fortalecen las posibilidades de ejercer derechos relacionados con la protección de datos personales. Entre ellos se encuentran:

Acceso: solicitar información sobre los datos personales que se tienen registrados

Rectificación: pedir que se corrijan datos cuando sean inexactos o incompletos

Cancelación: solicitar que se elimine información personal, conforme a las disposiciones legales aplicables

Oposición: pedir que los datos no sean utilizados para determinados fines, de acuerdo con la ley

Estas medidas buscan dar mayores herramientas para vigilar el tratamiento de la información de menores y evitar que se utilice para propósitos que puedan perjudicarlos.

La reforma aprobada por el Congreso de Campeche coloca la identidad digital de niñas, niños y adolescentes como un aspecto que requiere protección tanto en internet como fuera de él. El objetivo es que su imagen, voz y datos personales no sean utilizados sin considerar sus derechos, incluso cuando exista autorización de sus familiares o tutores.

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