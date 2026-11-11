Cae producción textil en México, pero aumentan importaciones; China lidera proveedores

Textiles mexicanos decrecen producción. Foto: Pexels

La producción textil en México registra caídas por segundo año consecutivo, mientras las importaciones de textiles y prendas de vestir aumentaron 2% durante 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX).

El contraste ocurre en un sector que mantiene un déficit comercial de 3 mil 317 millones de dólares, con China como su principal proveedor extranjero y una disminución de las exportaciones mexicanas.

Los datos muestran que las tres principales actividades textiles del país registraron contracciones durante los primeros nueve meses de 2026, pese a que la industria manufacturera en su conjunto presentó un ligero crecimiento.

Producción e importación de textiles. Foto: UnoTV

¿Cuánto cayó la producción textil en México durante 2026?

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), publicado por el Inegi este 11 de noviembre, muestra que los tres subsectores textiles registraron disminuciones durante septiembre de 2026.

La fabricación de prendas de vestir cayó 6.6% anual, mientras la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles disminuyó 6.4%.

Por su parte, la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, registró una contracción de 3.2%.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, las cifras también fueron negativas:

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles: -5.0%

-5.0% Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir: -3.6%

-3.6% Fabricación de prendas de vestir: -4.5%

Estas disminuciones contrastan con el comportamiento de las industrias manufactureras, que acumularon un crecimiento de 0.1% durante el mismo periodo.

Los resultados indican que la contracción afecta distintas etapas de la cadena productiva, desde la elaboración de insumos hasta la confección de ropa.

Industria textil mexicana acumula dos años consecutivos de caídas

La disminución de la producción textil no comenzó en 2026.

De acuerdo con los registros del Inegi, durante enero-septiembre de 2025 también se reportaron caídas en los tres subsectores textiles respecto al mismo periodo de 2024.

La fabricación de insumos textiles disminuyó 6.3%, mientras la producción de prendas de vestir cayó 7.5%.

En tanto, la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, registró una reducción de 0.7%.

Para enero-septiembre de 2026, los tres subsectores volvieron a presentar resultados negativos, aunque con variaciones de distinta magnitud.

La fabricación de prendas de vestir pasó de una caída de 7.5% en 2025 a otra de 4.5% en 2026.

En contraste, la reducción en productos textiles, excepto prendas de vestir, pasó de 0.7% a 3.6%.

Las cifras muestran que la industria textil mexicana acumula dos periodos consecutivos de contracción anual, al comparar los primeros nueve meses de cada año.

Importaciones textiles aumentan 2% pese a caída de producción nacional

Mientras la producción mexicana disminuye, las compras de textiles y productos confeccionados provenientes del extranjero registraron un incremento durante 2026.

Según CANAINTEX, México importó mercancías textiles y confeccionadas por 7 mil 608 millones de dólares entre enero y julio de 2026.

El monto representa un aumento de 2% frente al mismo periodo de 2025.

Esto significa que las importaciones crecieron mientras la fabricación nacional de insumos textiles, productos textiles y prendas de vestir registró resultados negativos.

Sin embargo, las cifras corresponden a periodos distintos: el indicador industrial abarca enero-septiembre, mientras los datos comerciales de CANAINTEX comprenden enero-julio.

Además, el crecimiento de las importaciones no demuestra por sí mismo que las mercancías extranjeras hayan provocado la caída de la producción nacional.

China encabeza importaciones textiles de México; concentra 29%

El informe estadístico de CANAINTEX identifica a China como el principal proveedor extranjero de textiles y productos confeccionados de México.

Durante enero-julio de 2026, el país asiático concentró 29% del valor de las importaciones del sector.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 22%, seguido de Vietnam, con 7%, y Bangladesh, con 6%.

En conjunto, estos cuatro países representaron 64% de las importaciones mexicanas de textiles y productos confeccionados.

La distribución cambia al analizar por separado las actividades textiles.

Estados Unidos encabezó las importaciones del sector estrictamente textil, con una participación de 40%.

En cambio, China ocupó el primer lugar en el sector de confección, con 29%.

Aunque China mantiene el liderazgo como proveedor del conjunto textil-confección, los datos disponibles no permiten confirmar que sus ventas a México hayan aumentado durante 2026.

CANAINTEX reportó una participación china de 33% durante todo 2025, frente al 29% observado entre enero y julio de 2026. Sin embargo, los periodos no son equivalentes.

Exportaciones textiles caen y México registra déficit de 3 mil 317 millones de dólares

El comportamiento de las exportaciones también refleja las dificultades que enfrenta la industria textil mexicana.

Durante enero-julio de 2026, las exportaciones de textiles y productos confeccionados alcanzaron 4 mil 291 millones de dólares, una disminución anual de 3%, según CANAINTEX.

En contraste, las importaciones sumaron 7 mil 608 millones de dólares.

La diferencia dejó un déficit comercial de 3 mil 317 millones de dólares durante los primeros siete meses del año.

Esto significa que, por cada dólar exportado en productos textiles y confeccionados, México importó aproximadamente 1.77 dólares.

El desequilibrio comercial también estuvo presente durante 2025.

En ese año, CANAINTEX reportó importaciones por 13 mil 271 millones de dólares y exportaciones por 7 mil 664 millones.

El resultado fue un déficit de 5 mil 607 millones de dólares.

Durante 2025, las importaciones disminuyeron 2%, mientras las exportaciones retrocedieron 15%.

Para enero-julio de 2026, las compras extranjeras volvieron a crecer, mientras las ventas mexicanas al exterior continuaron disminuyendo.

Estados Unidos concentra las ventas textiles mexicanas al extranjero

La concentración del comercio exterior también se observa en los destinos de exportación.

De acuerdo con CANAINTEX, Estados Unidos recibió productos textiles y confeccionados mexicanos por 3 mil 498 millones de dólares entre enero y julio de 2026.

Ese monto representa aproximadamente 81.5% de los 4 mil 291 millones de dólares exportados por México durante el periodo.

Canadá, El Salvador y Guatemala figuran entre los otros destinos de las exportaciones mexicanas, aunque con montos menores.

Los resultados muestran que el sector mantiene una elevada concentración de sus ventas internacionales en Estados Unidos, mientras sus importaciones provienen principalmente de países asiáticos y del mercado estadounidense.

Industria textil todavía no recupera producción previa a la pandemia

La contracción registrada durante 2025 y 2026 ocurre en una industria que todavía presenta niveles de actividad inferiores a los observados antes de la pandemia.

Según CANAINTEX, el producto interno bruto (PIB) de la industria textil-confección permanece 20% por debajo del nivel registrado en el tercer trimestre de 2019.

En el caso de la confección, la disminución alcanza 25% respecto al segundo trimestre de 2019.

Durante el segundo trimestre de 2026, la industria textil-confección aportó 86 mil 249 millones de pesos al PIB manufacturero, equivalentes al 1.65% del total señalado por la cámara.

De ese monto, 46 mil 794 millones correspondieron a la fabricación de prendas de vestir; 23 mil 66 millones, a insumos textiles, y 16 mil 389 millones, a productos de esta categoría.

Los datos del Inegi y CANAINTEX muestran una industria que registra caídas consecutivas en su producción, aumento de importaciones y disminución de exportaciones, en un contexto de elevada concentración de proveedores extranjeros.

Aunque las cifras permiten documentar ese contraste, no establecen una relación causal directa entre el crecimiento de las importaciones y la contracción de la producción nacional.

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