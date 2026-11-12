Papa León XIV regresa a Perú, donde recorría comunidades a caballo para predicar

Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, el Papa León XIV recorría a caballo comunidades alejadas de Chiclayo, Perú, para llevar su mensaje religioso a los fieles. Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, visitó las 50 parroquias de esa diócesis durante su labor pastoral, una historia que vuelve a cobrar relevancia con su regreso al país sudamericano este noviembre de 2026.

El religioso estadounidense fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo durante el cual buscó mantener contacto directo con las comunidades, incluso aquellas a las que era difícil llegar.

En mayo de 2025, tras su elección como Papa, UnoTV entrevistó al párroco Bernardino Gil Hernández, quien trabajó durante ocho años como su vicario auxiliar y recordó cómo era la vida pastoral del entonces obispo Robert Prevost.

León XIV recorría a caballo las comunidades más alejadas de Chiclayo

El párroco Bernardino Gil Hernández recordó que el ahora pontífice visitó las 50 parroquias de Chiclayo, comenzando por las comunidades más apartadas.

“Las visitó todas, empezando por las más alejadas. Celebró las fiestas patronales de cada una de las parroquias y, por supuesto, en las ceremonias de confirmación en todas las que él podía estar, ahí estaba con los jóvenes”, contó Gil Hernández a UnoTV.

El sacerdote detalló que algunos de esos recorridos exigían trasladarse a caballo debido a las dificultades para acceder a determinadas localidades.

“Comprenderá que en esas comunidades, todavía hace algunos años, para llegar a ciertos lugares, pues se trasladaba, justamente, en un caballito y lo acompañaban, pero él llegaba, hasta donde quería llegar, hasta los últimos rincones de su diócesis”, relató.

De Chicago a Chiclayo: así recuerdan al ahora Papa León XIV

Bernardino Gil Hernández también recordó el día en que Robert Prevost fue consagrado obispo de Chiclayo, en marzo de 2015.

Durante aquella ceremonia, el nuncio apostólico hizo una broma sobre la semejanza entre los nombres de Chicago, ciudad de origen de Prevost, y Chiclayo, donde comenzaría su nueva etapa pastoral.

“El día de su consagración, el nuncio era americano también, entonces al término de la misa, le dice, Robert, Chicago y Chiclayo… poca diferencia, por eso el Papa ha querido que estés en Chiclayo, eso lo hizo reír un poco”, contó Gil Hernández.

El párroco también compartió una anécdota sobre la ocasión en que Prevost le llamó por teléfono para asignarlo a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Pimentel.

“Me dice, ‘no sé a quién enviar a la parroquia de Nuestra Señora Carmen de Pimentel’. Le digo, Monseñor, si no sabe a quién enviar, por si acaso aquí tiene a un soldado, puede contar conmigo, y me dice, ‘eso estaba esperando que me dijeras’, después ya me arrepentí de haberle dicho, estoy dispuesto, soy un soldado… Así con esa familiaridad, con esa bondad, realizaba también los cambios”, narró.

Papa León XIV regresa a Perú y pide reparar abusos cometidos en la Iglesia

Más de un año después de su elección como Papa, León XIV regresó a Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, como parte de la última etapa de una gira de 12 días por Sudamérica que incluyó Uruguay y Argentina.

Durante su visita de este jueves 12 de noviembre, el pontífice sostuvo un encuentro con los obispos peruanos, ante quienes llamó a reparar los abusos cometidos dentro de la Iglesia católica.

Se refirió a los abusos perpetrados por integrantes del clero o en el contexto eclesial como una realidad que ha causado dolor y pidió responder “con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación”.

También llamó a fortalecer la prevención y la protección de las personas más vulnerables.

Sus declaraciones ocurren en un país donde las principales denuncias de abusos sexuales dentro de la Iglesia recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, agrupación disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

La organización reconoció que integrantes de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores de edad y 10 adultos entre 1975 y 2002.

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un canal de escucha para las víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos, con el objetivo de establecer indemnizaciones mediante los bienes incautados a la agrupación.

Durante su recorrido por la capital peruana, León XIV también visitó la iglesia de las Nazarenas, donde oró frente al Señor de los Milagros y bendijo a personas en sillas de ruedas.

León XIV denuncia el machismo y la violencia contra las mujeres en Perú

En otro de los actos de su visita, ante una multitud reunida en la Plaza Mayor de Lima, el pontífice denunció la violencia contra las mujeres y la persistencia de una mentalidad machista en la sociedad.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres”, afirmó.

Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos y gritos de los asistentes.

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Latinoamérica registró un promedio de 11 feminicidios diarios durante 2024.

Durante su encuentro con los obispos, León XIV también comparó las dificultades de la labor pastoral con el Camino Inca, una antigua red de rutas que atraviesa principalmente los Andes.

“Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante”, expresó.

El regreso del Papa a Perú, país donde vivió casi dos décadas, ocurre después de su elección como pontífice en mayo de 2025 y recupera los recuerdos de quienes lo acompañaron durante su etapa como obispo de Chiclayo, cuando recorría incluso a caballo las comunidades más alejadas de su diócesis.

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