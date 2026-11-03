México lo invitó, el Papa quiere venir y el Vaticano lo anticipó: ¿qué falta para que la visita de León XIV sea oficial?

¿El Papa viene a México?. Foto: Cuartoscuro/AFP

La posibilidad de que el Papa León XIV visite México tiene varios antecedentes. El Gobierno mexicano ya extendió una invitación formal, el pontífice ha manifestado su interés en conocer la Basílica de Guadalupe y una alta funcionaria del Vaticano anticipó que el viaje se realizará.

El 18 de mayo de 2025, durante el inicio de su pontificado, León XIV recibió una carta de invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum, entregada personalmente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Meses después, el 18 de noviembre de 2025, el propio pontífice expresó ante periodistas en Castel Gandolfo su interés en viajar a México para visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum reiteró la invitación durante una conversación telefónica con el Papa.

Ahora, el 3 de noviembre de 2026, María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, aseguró durante una conferencia de prensa que León XIV visitará la Basílica de Guadalupe. Entonces, ¿qué falta para que la visita sea oficial?

El anuncio formal de la Santa Sede

Los viajes pontificios se confirman institucionalmente, habitualmente mediante una declaración de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, publicada en su boletín oficial. Ese anuncio establece que el Papa realizará la visita y normalmente precisa los países y las fechas previstas.

Posteriormente, el Vaticano da a conocer el itinerario completo, con las ciudades que recorrerá el pontífice, las ceremonias religiosas y los encuentros programados.

No es necesario conocer todos los detalles del viaje para considerarlo oficial, pero sí debe existir una comunicación formal de la Santa Sede. Aunque Montserrat Alvarado encabeza la estructura de comunicación del Vaticano, su declaración durante una rueda de prensa no sustituye ese procedimiento institucional.

Por ahora, México ya invitó a León XIV, el pontífice ha expresado su deseo de venir y una alta funcionaria vaticana anticipó la visita.

Lo único que falta es que la Santa Sede confirme oficialmente que el viaje se realizará y anuncie cuándo.

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