“Para ser libre, hay que ser temido”: Macron tras ensayo de misil balístico con capacidad nuclear

El submarino de misiles de propulsión nuclear Le Vigilant hizo la prueba. Foto: AFP

En medio de tensiones en Europa, Francia realizó por primera vez el ensayo de su nuevo misil balístico M51.3, capaz de portar cargas nucleares, desde un submarino de propulsión nuclear, pero sin la ojiva, informó el ministerio de Defensa.

El ensayo fue presenciado por el presidente francés Emmanuel Macron, quien compartió la acción militar bajo el lema: “Para ser libre, hay que ser temido. Y para temer, hay que ser poderoso“.

“Felicitaciones a todos los participantes en este logro excepcional: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group y la Armada francesa. Su profesionalismo, su rigor y su maestría técnica son el orgullo de Francia. Este éxito técnico es una nueva demostración de la credibilidad de nuestra disuasión, cuya sostenibilidad está asegurada”, escribió a través de su cuenta de X.

El mandatario aseveró que inició con la renovación de las capacidades militares para proteger a los franceses “a largo plazo contra las amenazas”.

En este sentido, señaló que se encuentran en construcción los futuros submarinos estratégicos, mientras que el programa de misiles hipersónicos y maniobrables, que equiparán el componente de disuasión aérea, se lanzó este 2026.

“Nuestra disuasión nuclear nos protege y seguirá protegiéndonos. ¡Viva la República y viva Francia!”, finalizó en su mensaje.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.



Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.



Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

¿El ensayo fue una advertencia de Francia para Rusia?

Aunque en su mensaje no citó a ninguna nación considerada enemiga, la prueba se produjo en un contexto de crecientes tensiones en Europa, con Macron advirtiendo de un cambio en la naturaleza de la “agresión y las amenazas rusas” contra las naciones europeas tras una serie de ataques “híbridos” atribuidos a Moscú.

El mandatario centroderechista prometió a mediados de septiembre que estas acciones no quedarían “sin respuesta” y propuso este año que los socios europeos se sumen al marco “avanzado” de disuasión nuclear de Francia, la única potencia nuclear de la Unión Europea.

Por su parte, Rusia lanzó una fuerte advertencia nuclear contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que pertenece Francia, en caso de que atacaran la región de Kaliningrado.

“Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa”, declaró el presidente Vladímir Putin durante el foro político anual de Valdái.

Sin embargo, el mandatario ruso también dejó claro que no tiene la intención de atacar a nadie, a menos de que sean agredidos.

🇷🇺 Russian President Putin warns that a direct attack on Russia, specifically on Kaliningrad, would immediately raise the question of using “all the weapons we have” pic.twitter.com/eWHr9I0qCN — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) October 1, 2026

Macron refrenda su apoyo a Ucrania y Zelenski

Un día antes, Emmanuel Macron dio a conocer que sostuvo una conversación con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien refrendó su solidaridad y apoyo frente a “la guerra de agresión rusa“.

“Mientras Rusia permanece estancada en el frente, se niega obstinadamente a todos los llamamientos a un alto el fuego y toma la irresponsable decisión de intensificar sus ataques contra infraestructuras y objetivos civiles, en violación de los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario”, declaró.

El mandatario francés afirmó que tanto Francia como Europa seguirán asumiendo su responsabilidad de apoyar a su socio y que buscarán las vías posibles para proteger a la población civil y promover una paz “justa y duradera, respetando los derechos de Ucrania y fortaleciendo la seguridad en nuestro continente”.

“Analizamos el apoyo concreto que podemos brindar para ayudar a Ucrania a interceptar drones y frustrar la agresión rusa. No cederemos ante las intimidaciones ni la escalada de Rusia”, mencionó.

Je viens d'échanger avec le Président @ZelenskyyUa pour lui redire la solidarité et le plein soutien de la France pour se défendre face à la guerre d’agression de la Russie.



Alors que la Russie est dans l’impasse sur le front, elle refuse obstinément tous les appels au… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 5, 2026

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