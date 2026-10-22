Bloqueo de carreteras en Puebla: AMOTAC protesta por asesinato de un compañero

Caos en Puebla por bloqueos carreteros. Foto: Genaro Zepeda

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realizan bloqueos y movilizaciones este jueves en diferentes carreteras de Puebla, en protesta por la inseguridad que enfrenta el sector y tras el asesinato de uno de sus compañeros durante un presunto asalto.

Bloqueos en Puebla

Desde las primeras horas de la mañana, operadores de unidades de carga pesada comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos de la entidad, donde atravesaron camiones para interrumpir la circulación y exigir una respuesta de las autoridades estatales.

Las protestas se extendieron a diferentes regiones, con reportes de movilizaciones y bloqueos en la autopista:

Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo

Cuacnopalan-Oaxaca, en Tehuacán

La carretera federal a Huejotzingo

La vía corta Puebla-Chiautempan

Vía Atlixcáyotl

Autopista Amozoc-Perote y la carretera Virreyes-Teziutlán

Estas acciones provocan afectaciones a la movilidad de automovilistas particulares, unidades de transporte público y vehículos de carga que utilizan diariamente estas vías de comunicación.

Asesinan a integrante de la AMOTAC

La movilización surgió tras la muerte de Estanislao Hernández Lozano, identificado como integrante y representante de AMOTAC en la región de La Fragua, quien fue asesinado durante un asalto carretero.

El crimen generó indignación entre sus compañeros, quienes aseguran que los operadores trabajan bajo el riesgo constante de sufrir robos, agresiones y ataques armados mientras transportan mercancías.

Los inconformes señalaron que la inseguridad no se limita a una sola carretera, sino que afecta distintos corredores de transporte que conectan a Puebla con Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca.

Movilizaciones

En la región de Tehuacán, aproximadamente 50 unidades de carga pesada se concentraron durante la mañana del jueves sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta de San Lorenzo Teotipilco.

Los operadores atravesaron sus vehículos para cerrar el paso y exigir mayor vigilancia en los tramos carreteros de Esperanza, Palmar de Bravo, Tehuacán y Santiago Miahuatlán. Los manifestantes denunciaron que estas zonas representan puntos de riesgo para los transportistas, principalmente por los asaltos cometidos contra operadores de vehículos de carga.

También reconocieron que las autoridades federales han respondido a algunas de sus solicitudes mediante operativos de seguridad; sin embargo, consideraron que existe una falta de presencia de la Policía Estatal.

Por ello, dirigieron sus exigencias al Gobierno de Puebla para que refuerce los patrullajes y establezca mecanismos de vigilancia permanente en las carreteras.

En la autopista Puebla-Orizaba, transportistas también se movilizaron a la altura del municipio de Acatzingo, donde se reportaron afectaciones a la circulación en dirección a Puebla capital.

Entre sus principales exigencias destacan el incremento de patrullajes, la presencia permanente de elementos de seguridad y una mayor coordinación entre corporaciones estatales y federales para prevenir asaltos.

La mayoría de los cierres se realizan de manera intermitente, bloquean 30 minutos y reabren carriles durante 20 minutos.

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