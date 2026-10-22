El Fresno, en Guadalajara, padece cortes de agua tres días a la semana 

Habitantes de la colonia El Fresno, en Guadalajara, Jalisco, reportan falta de agua tres días a la semana, una situación que los obliga a racionar el suministro, almacenar el líquido en recipientes y comprar pipas para cubrir sus necesidades.

Vecinos de El Fresno racionan el agua ante los cortes

En esta colonia viven cerca de 17 mil personas.

Para quienes no tienen cisterna o depósitos con suficiente capacidad, los cortes representan mayores dificultades, pues deben administrar el agua para bañarse, lavar trastes y realizar labores de limpieza.

Alicia, habitante de la colonia, explicó que el tinaco de su casa no es suficiente para cubrir las necesidades de su familia, por lo que debe cuidar el consumo diario.

María del Carmen, otra vecina, relató que reutiliza el agua para distintas actividades y procura aprovechar cada recipiente disponible.

“Bañarnos porque eso del ejercicio y andar para allá y para acá hay que bañarnos, y el baño y fregar dos o tres trastes, tanteada el agua”, contó. También explicó que apartan el líquido para reutilizarlo en el sanitario.

La falta de almacenamiento adecuado agrava el problema para quienes sólo cuentan con un tinaco pequeño y no tienen aljibe o cisterna.

Mercado Adrián Puga compra pipas para seguir trabajando

La escasez también afecta a los comerciantes del mercado Adrián Puga, donde los locatarios se organizan para pagar el suministro mediante pipas privadas.

Gerardo Pinto, comerciante del lugar, indicó que pagaron mil pesos por una pipa de 10 mil litros y que, en un periodo de 15 días, han comprado tres para mantener las actividades del mercado.

Ante la falta de agua, los locatarios abren las llaves durante periodos de 15 minutos para evitar que se agote el aljibe, cuya capacidad estimada es de entre 15 mil y 18 mil litros. Sin embargo, el agua que reciben no alcanza para cubrir sus necesidades.

Pipas gratuitas del SIAPA no llegan a la colonia

Vecinos y comerciantes señalaron que las pipas gratuitas anunciadas por el SIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara no habían llegado a El Fresno este miércoles.

De acuerdo con los testimonios, conseguir una pipa privada también se ha complicado, pues los proveedores dan prioridad a otras colonias.

Además, habitantes reportaron que el costo del servicio llegó hasta los 2 mil pesos por pipa desde que comenzaron las suspensiones.

Ante la falta de suministro, algunas personas optan por rellenar garrafones y trasladarlos hasta sus viviendas, lo que implica más tiempo y esfuerzo.

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