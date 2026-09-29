México suma 33 hospitales: Sheinbaum va por 12 mil nuevas camas para 2030

La inversión para las camas de hospital será de más de 180 mmdp. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los gobiernos de la Cuarta Transformación alcanzarán 12 mil nuevas camas de hospital, con una inversión superior a 180 mil millones de pesos. De ese total, 4.8 mil corresponden al periodo de 2019 a 2024 y 7.4 mil están proyectadas de 2024 a 2030.

Durante “La mañaneras del pueblo”, Sheinbaum Pardo afirmó que esta ampliación busca revertir lo que calificó como daños de 36 años del periodo neoliberal. Según los datos presentados, en esos años se construyeron 6 mil camas hospitalarias.

Sheinbaum destaca inversión en hospitales y nuevas camas

La mandataria señaló que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) también se enfrentó la pandemia de Covid-19, lo que generó rezagos en la atención de otras enfermedades.

Además, destacó los avances de Salud Casa por Casa, programa que registra 24.8 millones de consultas. En estas visitas se han realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Cerca de 819 mil personas han sido referidas al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex para continuar con su atención.

La mandataria federal agregó que las farmacias de Salud Casa por Casa, probadas inicialmente en el Estado de México, se implementan en las 32 entidades del país.

ISSSTE inaugura hospitales de alta especialidad; algunos cuentan con IA

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), destacó la inauguración de los los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; un Hospital General en Tampico, Tamaulipas.

Asimismo, dijo que se rescató el Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Cuernavaca, Morelos, y se pusieron en marcha 100 consultorios y 12 nuevas Unidades de Medicina Familiar.

De igual forma dijo que se construyó el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, Ciudad de México, y la Clínica Hospital de Cherán en Michoacán.

Mencionó que se ha invertido en tecnología de vanguardia:

6 robots Da Vinci para cirugías de alta complejidad

5 cuartos azules con IA para detectar cáncer de mama

4 aceleradores lineales para atender el cáncer

4 robots ROSA para cirugías de rodilla

713 nuevas ambulancias

872 unidades de telemedicina

33 hospitales nuevos y más proyectos en marcha

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que en dos años se inauguraron 33 hospitales, que suman mil 535 camas nuevas y una inversión cercana a 24 mil millones de pesos.

También hay 45 proyectos hospitalarios iniciados y otros 75 en planeación. La meta es llegar a 9 mil nuevas camas entre las tres instituciones de salud.

Entre 2025 y 2026 también se destinaron 15 mil 800 millones de pesos para equipos médicos, entre ellos:

241 tomógrafos

676 mastógrafos

52 resonadores magnéticos

37 aceleradores lineales

5 equipos PET-CT

21 robots quirúrgicos

Además, 650 quirófanos fueron rehabilitados, modernizados o puestos en operación.

Aumentan consultas, cirugías y contratación de personal

Las autoridades informaron que se han asignado más de 56 mil plazas para formar médicos especialistas, además de contratar a 22 mil 456 enfermeras y enfermeros y 26 mil 688 médicos.

Por su parte, el IMSS Bienestar proyecta cerrar 2026 con más de 60 millones de consultas anuales, frente a 41.2 millones reportadas previamente.

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