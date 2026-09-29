Condonación de crédito Infonavit: ¿cuáles son los requisitos para recibir el beneficio?

Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit. Foto: Cuartoscuro

En ocasiones, las personas que sacaron un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tienen problemas para solventar la deuda y no encuentran la manera de pagarla. Sin embargo, no todo está perdido, pues existe un programa con el que pueden obtener una reducción o reestructuración del saldo o incluso, hasta la liquidación del crédito.

¿Cuál es el programa del Infonavit que condona la deuda?

El instituto cuenta con el programa “Infonavit Solución Integral” que se creo precisamente para ayudar a los trabajadores que tienen deudas consideradas como “impagables”.

Esta es una acción anunciada por el Gobierno de México para atender a los derechohabientes que han pagado cantidades importantes y aún mantienen saldos elevados.

De acuerdo con el programa, éste permite mejorar las condiciones de determinados créditos. Asimismo, contempla:

Liquidación con reestructura Reestructuración con reducción de saldo Reestructuración

¿Cuáles son los requisitos para recibir la condonación del Infonavit?

Para saber si el derechohabiente es beneficiaron del programa “Solución Integral” debe tener un crédito hipotecario contratado antes de mayo del 2021.

Tras la consulta, el trabajador sabrá si el financiamiento puede recibir las condiciones del programa. Para hacerlo debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal del Infonavit.

Llenar cualquiera de los siguientes datos: nombre completo y fecha de nacimiento, número de Seguridad Social o número de crédito.

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El programa reporta 4 millones 856 mil 52 personas beneficiadas a nivel nacional, de las cuales 238 mil 97 son créditos liquidados con reestructura.

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