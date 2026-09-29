Semana de Noche de Muertos: fechas, actividades y talleres para recibir a las ánimas en Michoacán

¡Celebra la Noche de Muertos en Michoacán! | Foto: Alfredo Narváez

La comunidad purepecha no celebra el Día de Muertos, sino la Noche de Ánimas, una celebración que durará 11 días este año en todo el estado de Michoacán este 2026. A través de conferencia de prensa, se anunció la “Semana de Celebración de Noche de Muertos“, que durará del 23 de octubre al 2 de noviembre.

A lo largo de toda la festividad, las manos artesanas de cada municipio de la entidad mostrarán sus tradiciones e impartirán talleres que enseñan el arte detrás de las ofrendas de cempasúchil, las catrinas de barro y otras artesanías distintivas del Día de Muertos.

“Te alimenta el alma, te admira nuestras tradiciones y, sobre todo, pondera las manos de cocineras, artesanos que lo hacen posible”, dijo Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), este martes 29 de septiembre.

Por su parte, Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, señaló: “Queremos que la gente no conozca nada más la velación, sino la cosecha del cempasúchil, los talleres artesanales, la cocina tradicional, los altares monumentales, la ornamentación de las tumbas, los juguetes y las artesanías”.

¿Qué habrá en Michoacán por la Semana de Celebración de Noche de Muertos?

La tercera edición de la Semana de Celebración de Noche de Muertos espera más de un millón de visitantes y albergará más de 700 actividades a lo largo de diversas regiones del estado, incluyendo:

Desfiles y procesiones

Altares, arcos y ofrendas

Velaciones y panteones

Catrinas y calaveras

Gastronomía

Artesanías y talleres

#Comunicado Sectur 📣



Michoacán espera más de 1 millón de visitantes y prepara más de 700 actividades para la Noche de Muertos. 🧡🥮



La secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam, destacó que la Noche de Muertos en Michoacán es una experiencia imperdible que… pic.twitter.com/oLPx43jHfR — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 29, 2026

Morelia será una de las sedes principales de esta celebración, pues presentará balcones decorados en el primer cuadro del Centro Histórico del 9 de octubre al 3 de noviembre; y albergará un desfile de catrinas y catrines por la Avenida Madero el 1 de noviembre.

Capula será la sede de la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina del 18 de octubre al 3 de noviembre. El Aeropuerto Internacional de Morelia albergará la exposición del altar y catrina gigante del 22 de octubre al 3 de noviembre.

Otros municipios que tendrán actividades especiales son:

Santa Fe de la Laguna | Instalacion de altares con flor de cempasúchil en los domicilios | 30 de octubre (todo el día)

Tacámbar | Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales | Del 30 de octubre al 1 de noviembre

Zitácuaro | Inauguración de la ofrenda monumental para el Festival de las Ánimas | 29 de octubre

Uruapan | Festival de las Velas 2026 en el Centro Histórico | Del 24 de octubre al 1 de noviembre

Otro de los grandes atractivos de la Semana de Celebración de Noche de Muertos es “El Camino de las Ánimas“, un recorrido de canoas en los Manantiales de Urandén durante los días 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre.

17 talleres por la Noche de las Ánimas en Michoacán

La Semana de Celebración de Noche de Muertos también ofrecerá 17 talleres artesanales que permitirán acercarse a técnicas tradicionales de comunidades como:

Pátzcuaro

Tzintzuntzan

Tzurumútaro

Ihuatzio

Santa Fe de la Laguna

Oponguio

Tócuaro

Capula

Santa Cruz Tanaco

Arócutin

Los diferentes artesanos desarrollarán actividades de cocina tradicional, bordado, máscaras de madera, pan tradicional, catrinas, loza de barro y otras expresiones artesanales.

Los artesanos Miguel Ángel Reyes, Hilda Villagómez y Javier Cervantes fueron los invitados de lujo en la conferencia de prensa para presentar los talleres de la Semana de Celebración de Noche de Muertos.

“Los invitamos a que vivan con nosotros, con los maestros artesanos, la experiencia de crear artesanías en los 17 talleres que vamos a exponer cada uno de nosotros“, expresó Hilda Villagómez, quien impartirá el taller “Flores de cempasúchil en hoja de maíz“.

También se ofrecerán talleres como “Bordado en punto de cruz ‘Arte Mintzita‘”, “Globos de Cantoya y papel picado ‘Entre Cielo y Tradición’“, “Cocina tradicional purepecha” y “Tejido tradicional de petate (tejido de cadena) ‘Mik’ukwa Tupata“, entre otros.

Una experiencia para mexicanos y extranjeros

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora aseguró este martes 29 de septiembre que el Día de Muertos se convirtió en una marca que mexicanos y extranjeros tienen derecho a vivir.

Michoacán también busca que las personas visitantes extiendan su estancia más allá del 1 y 2 de noviembre, recorran distintos municipios y conozcan las expresiones culturales que acompañan esta tradición.

“Desde los altares, la gastronomía y las artesanías hasta las actividades comunitarias, procurando que el turismo conviva con las comunidades sin alterar sus rituales“, expusieron las autoridades turísticas en conferencia de prensa.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la riqueza cultural del estado también será promovida en pantallas de 17 aeropuertos nacionales administrados por Grupo Mundo Maya, para ampliar la difusión de las actividades entre visitantes nacionales e internacionales.

Los usuarios pueden revisar la agenda completa de la Semana de Celebración de Noche de Muertos a través del sitio oficial de “Visit Michoacán“.

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