¿Quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano más buscado por EE.UU.?

Él es Park Jin Hyok, el programador norcoreano buscado por el FBI. Foto: FBI/Getty

Park Jin Hyok es un programador informático norcoreano señalado por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en algunos de los ciberataques más conocidos de la última década. Entre ellos se encuentran el ataque contra Sony Pictures Entertainment, el robo al Banco de Bangladesh y la propagación del ransomware WannaCry.

El FBI mantiene una ficha de búsqueda contra el programador, a quien relaciona con una organización de piratería informática presuntamente patrocinada por el Estado norcoreano y conocida por investigadores de ciberseguridad como el Grupo Lázaro.

De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses en 2018, Park habría participado en una conspiración criminal que incluyó ataques contra empresas, instituciones financieras y organismos de distintos países.

Park Jin Hyok is #wanted by @FBILosAngeles on charges related to his alleged role as a North Korean computer programmer who is part of a state-sponsored hacking organization responsible for some of the costliest computer intrusions in history. https://t.co/m6Blto337L pic.twitter.com/DWEfad9cbV — FBI (@FBI) September 8, 2018

¿Qué ataques informáticos se le atribuyen a Park Jin Hyok?

Según el FBI, Park Jin Hyok habría participado en varios ciberataques de alcance internacional. Entre los principales casos señalados por las autoridades estadounidenses destacan:

Sony Pictures (2014): ataque informático contra la compañía cinematográfica, durante el cual se sustrajo y difundió información de la empresa.

ataque informático contra la compañía cinematográfica, durante el cual se sustrajo y difundió información de la empresa. Banco de Bangladesh (2016): operación dirigida a instituciones financieras que formó parte de una serie de intentos de robo bancario por más de mil millones de dólares en conjunto.

operación dirigida a instituciones financieras que formó parte de una serie de intentos de robo bancario por más de en conjunto. WannaCry (2017): ataque de ransomware que afectó a decenas de miles de sistemas informáticos en diferentes partes del mundo.

La denuncia penal también señala que los hackers norcoreanos utilizaron más de 50 cuentas de correo electrónico para preparar y ejecutar sus operaciones. Algunas fueron creadas en servicios como Gmail, Outlook y Hanmail, mediante identidades falsas.

Entre los nombres utilizados para esas cuentas se encontraban Anderson David, Watson Henny, John Mogabe y Kim Hyon Woo, de acuerdo con la documentación citada en la acusación.

¿Qué dice el FBI sobre este hacker potencialmente peligroso?

De acuerdo con la ficha del FBI, Park Jin Hyok, cuyo nombre también aparece escrito como Pak Jin Hek, es ciudadano de Corea del Norte y estudió en la Universidad Tecnológica Kim Chaek, ubicada en Pyongyang.

La agencia estadounidense señala que el programador fue visto por última vez en Corea del Norte, aunque anteriormente habría viajado a China. También habría realizado trabajos legítimos de tecnología de la información para una empresa fachada llamada Chosun Expo Joint Venture, también conocida como Korea Expo Joint Venture.

Según las investigaciones estadounidenses, esta compañía estaba afiliada a Lab 110, una organización vinculada al aparato de inteligencia norcoreano. El grupo de hackers relacionado con estas operaciones es identificado por investigadores privados de ciberseguridad como el Grupo Lázaro.

El FBI sostiene que Park habría trabajado para esta estructura y participado en actividades informáticas en nombre de organismos del Gobierno de Corea del Norte.

El 8 de junio de 2018, un tribunal federal del Distrito Central de California emitió una orden de arresto contra Park Jin Hyok. Fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para cometer fraude informático.

¿Por qué es difícil rastrear a los hackers norcoreanos?

De acuerdo con un análisis de la Universidad de Washington, las actividades de los grupos de hackers vinculados con Corea del Norte no están limitadas necesariamente por su ubicación geográfica.

Estas organizaciones pueden realizar operaciones desde distintos países mediante el uso de cuentas de correo electrónico, sitios web, direcciones IP, servidores proxy y computadoras distribuidas alrededor del mundo.

Este tipo de infraestructura dificulta identificar el origen de los ataques y rastrear a sus responsables, incluso cuando los investigadores cuentan con información sobre las organizaciones a las que presuntamente pertenecen.

Por ello, el caso de Park Jin Hyok forma parte de las investigaciones estadounidenses sobre las operaciones cibernéticas atribuidas a Corea del Norte y sus posibles vínculos con ataques contra empresas, bancos y sistemas informáticos de distintos países.

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