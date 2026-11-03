INE denunciará ante FGR presunta corrupción en gestión de Taddei

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de corrupción al interior del organismo durante la administración de Guadalupe Taddei. La denuncia podría quedar presentada a más tardar este miércoles 4 de noviembre.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó este martes 3 de noviembre que las 10 consejerías acordaron trabajar en conjunto para llevar el caso ante la Fiscalía y determinar posibles responsabilidades.

INE prepara denuncia ante la FGR por presunta corrupción

Blanca Cruz explicó, entrevista con medios de comunicación, que los equipos jurídicos del Instituto trabajan en la elaboración de la denuncia, la cual esperan presentar en las próximas horas.

“Estamos pensando que máximo el día de mañana esté presentada, porque es justo lo que ahorita estamos delineando”, declaró.

La funcionaria señaló que existe un acuerdo entre las 10 consejerías para solicitar la intervención de la FGR y que sea esa autoridad la encargada de investigar los hechos.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quien corresponda”, afirmó.

Investigación del INE podría incluir a Guadalupe Taddei

La presidenta provisional aclaró que las posibles investigaciones no estarían limitadas a la administración de Guadalupe Taddei, sino que podrían alcanzar a cualquier persona que haya trabajado o que actualmente labore en el Instituto.

Al ser cuestionada directamente sobre si las investigaciones también podrían involucrar a la exconsejera presidenta, Cruz respondió que la revisión contempla a todos los funcionarios que pudieran tener alguna responsabilidad.

“Si se derivan investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionaria o funcionario que haya laborado o labore en el Instituto es la autoridad competente”, señaló.

Ante la pregunta expresa de si eso incluía a Guadalupe Taddei, respondió: “A todos”.

FGR determinará posibles responsabilidades de funcionarios del INE

Blanca Cruz explicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si existen conductas que puedan constituir delitos y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Cualquier persona de la atribución de la competencia que tiene la Fiscalía derive que cometió alguna conducta que esté tipificada tendrá que responder”, sostuvo.

Por ahora, el INE trabaja en la integración de la denuncia, cuya presentación está prevista a más tardar para el miércoles 4 de noviembre.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.