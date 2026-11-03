Ocho amenazas de bomba contra vuelos en 24 horas ponen en alerta a los aeropuertos de Europa

Varios vuelos fueron desviados por la amenaza. Foto: Reuters

Ocho amenazas de bomba contra vuelos comerciales activaron protocolos de seguridad en distintos aeropuertos de Europa entre el 2 y el 3 de noviembre. Los reportes provocaron desvíos de aeronaves, aterrizajes no programados, inspecciones y el desembarque de pasajeros.

Los incidentes involucraron vuelos de Ryanair, Wizz Air, LOT Polish Airlines y Scandinavian Airlines (SAS) que conectaban ciudades como Roma, Sofía, Varsovia y Budapest. Aunque las autoridades revisaron las aeronaves y el equipaje, las inspecciones realizadas hasta el momento no han reportado el hallazgo de explosivos.

8 jets. 5 countries. 2 days..



european airlines are now under HOAX attack.. 7 flights got serious bomb threats today alone..



🇮🇹 Italy — the latest.. 2 Ryanair jets landing in Rome get bomb threats about an hour apart.. the Italian Air Force scrambles FIGHTER JETS to escort one… pic.twitter.com/KKWtyFEAwh — Taegun Lee (@TGLetter) November 3, 2026

Ryanair concentra cuatro amenazas de bomba en vuelos hacia Italia, España y Bulgaria

Ryanair registró cuatro de los ocho incidentes. El 3 de noviembre, el operador aeroportuario ADR informó que dos vuelos de la compañía fueron sometidos a controles de seguridad en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, tras recibir posibles amenazas de bomba.

Las aeronaves procedían de Lisboa y Dublín y aterrizaron a las 09:40 y 10:30 horas, respectivamente. El segundo avión fue escoltado por la Fuerza Aérea Italiana hasta su llegada.

Las autoridades inspeccionaron ambas aeronaves, el equipaje y a los pasajeros. Posteriormente, ADR informó que la alerta había sido cancelada y que no se encontró ninguna amenaza en el aeropuerto.

Ese mismo día, el aeropuerto internacional de Murcia, en España, activó un protocolo de seguridad por una amenaza de bomba contra un vuelo de Ryanair procedente de Manchester.

El delegado del Gobierno español en Murcia, Francisco Lucas, informó que las 121 personas a bordo, entre ellas 114 pasajeros y siete tripulantes, desembarcaron mientras las fuerzas de seguridad revisaban el avión.

Otro reporte involucró un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Dublín-Sofía. El Ministerio de Transportes de Bulgaria confirmó que la aeronave recibió una amenaza de bomba y aterrizó sin incidentes, con 185 pasajeros. Durante la inspección no se encontró ningún artefacto explosivo.

Wizz Air recibe dos amenazas; un vuelo fue desviado a Budapest

La aerolínea Wizz Air también registró dos incidentes. El primero ocurrió el 3 de noviembre, cuando un vuelo procedente de Milán-Bérgamo con destino a Sofía recibió una amenaza de bomba, según informó el Ministerio de Transportes de Bulgaria.

El avión aterrizó sin incidentes con 176 pasajeros y fue revisado por las autoridades, que no encontraron explosivos.

El segundo caso se reportó el 2 de noviembre. Un vuelo de Wizz Air que viajaba de Londres a Sofía fue desviado a Budapest, Hungría, luego de recibir una amenaza.

El ministro de Defensa húngaro informó que un caza Gripen de la Fuerza Aérea fue enviado para escoltar a la aeronave durante su llegada.

LOT y SAS reportan amenazas de bomba en vuelos hacia Varsovia

Las alertas también alcanzaron a dos vuelos con destino a la capital de Polonia.

El 3 de noviembre, un avión de LOT Polish Airlines procedente de Londres realizó un aterrizaje no programado en el aeropuerto de Varsovia-Modlin tras recibir una amenaza de bomba, confirmó un portavoz de la compañía.

El incidente provocó la suspensión temporal de las operaciones en esa terminal, que se reanudaron alrededor del mediodía. Mientras las autoridades inspeccionaban la aeronave, los pasajeros y la tripulación permanecieron en la sala de llegadas.

Ese mismo día, un vuelo de Scandinavian Airlines (SAS) que cubría la ruta Copenhague-Varsovia recibió otra amenaza de bomba.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia y fue revisada por las autoridades. SAS confirmó que el avión llegó sin incidentes y que los pasajeros desembarcaron.

Las autoridades polacas indicaron que la amenaza no fue confirmada y que el aeropuerto continuó operando con normalidad.

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