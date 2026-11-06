Santiago Peña renuncia en Paraguay; crisis de Ueno Bank afecta a casi 3 millones

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció, en medio de una crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, institución que dejó a cerca de 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros. La decisión desató protestas, incertidumbre entre los usuarios y un proceso de juicio político en el Congreso.

En entrevista con Unotv.com, Edgar Romero, periodista de ABC Color, explicó que el Congreso paraguayo debía resolver la situación política del mandatario, mientras miles de ciudadanos esperaban recuperar su dinero.

“Los demás bancos del Paraguay están operando con absoluta tranquilidad. La banca matriz, el Banco Central del Paraguay, está sosteniendo que la estabilidad paraguaya está con solidez, con liquidez y con absoluta normalidad”.

Romero explicó que la intervención de Ueno Bank provocó el bloqueo de las cuentas de millones de personas que utilizaban la institución para recibir sus salarios, jubilaciones y guardar sus ahorros.

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