¿Qué sigue en Brasil tras la primera vuelta? Así será la elección definitiva

Presidencia de Brasil se definirá en segunda vuelta. Foto: AFP

Los brasileños acudieron a las urnas, pero la elección presidencial aún no tiene ganador. Tras una primera vuelta marcada por una contienda cerrada, Flávio Bolsonaro terminó con una ligera ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno logró superar el 50% de los votos válidos necesarios para ganar de manera directa.

Por ello, la decisión quedará en manos de una segunda vuelta, que volverá a enfrentar a ambos candidatos y definirá quién gobernará Brasil durante el periodo 2027-2031.

La elección se definirá el 25 de octubre

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), la segunda vuelta se celebrará el próximo 25 de octubre de 2026.

Ese día los brasileños regresarán a las urnas electrónicas para elegir únicamente entre Lula y Bolsonaro, los dos candidatos más votados de la primera ronda.

A diferencia de la primera vuelta, en esta ocasión el candidato que obtenga más votos será el próximo presidente de Brasil.

Lula y Bolsonaro entran a una nueva campaña

Antes de la votación definitiva, ambos aspirantes tendrán poco más de dos semanas para intentar convencer a los electores que respaldaron a candidatos eliminados.

Entre el 9 y el 23 de octubre, los candidatos podrán realizar propaganda electoral en radio y televisión como parte de la etapa final de campaña.

En este periodo, las alianzas políticas y el respaldo de partidos que quedaron fuera de la contienda podrían resultar decisivos.

Éstas son las fechas clave

Tras la primera vuelta, el calendario electoral contempla:

9 al 23 de octubre: propaganda electoral para la segunda vuelta

propaganda electoral para la segunda vuelta 25 de octubre: jornada de votación definitiva

jornada de votación definitiva 18 de diciembre: certificación oficial de los candidatos electos

certificación oficial de los candidatos electos 5 de enero de 2027: toma de posesión del presidente y vicepresidente electos

Una elección que sigue abierta

Aunque Flávio Bolsonaro terminó por delante de Lula en la primera vuelta, la diferencia entre ambos fue reducida, por lo que la contienda sigue abierta.

Ahora comienza la etapa más importante del proceso electoral brasileño: una campaña de tres semanas que definirá quién ocupará la Presidencia de la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años.

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