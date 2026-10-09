Aguinaldo 2026: quiénes deberán pagar impuestos y quiénes están exentos, según el SAT

Aguinaldo paga impuestos dependiendo cantidad. Fotos: Cuartoscuro

El aguinaldo de 2026 no necesariamente llegará completo a la cuenta de los trabajadores.

Aunque esta prestación es un derecho laboral, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que una parte puede estar sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR), dependiendo del monto que se reciba.

La diferencia está en el límite exento: una parte del aguinaldo no paga impuestos, pero si la cantidad supera ese tope, el excedente sí puede generar una retención.

Por eso, quienes reciban más de lo establecido por ley deben considerar que el depósito final podría ser menor al monto bruto que les corresponde.

¿Qué trabajadores están exentos de pagar ISR por el aguinaldo?

La exención se determina con base en 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), referencia que se utiliza para calcular diversas obligaciones y supuestos legales.

En 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos, por lo que el monto exento del aguinaldo equivale a 3 mil 519.30 pesos.

Este valor está vigente desde el 1 de febrero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto significa que la parte del aguinaldo que no rebase ese límite está exenta de ISR.

Si el trabajador recibe una cantidad mayor, el impuesto se calcula sobre el excedente, conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

Por ejemplo, una persona que recibe 3 mil pesos de aguinaldo no supera el límite exento. En cambio, si le corresponden 5 mil pesos, mil 480.70 pesos quedarían por encima del monto exento y podrían estar sujetos al cálculo del ISR.

¿Quiénes tendrán que pagar impuestos por su aguinaldo?

Los trabajadores cuyo aguinaldo supere los 3 mil 519.30 pesos pueden tener una retención de ISR sobre la parte que exceda esa cantidad.

El monto final dependerá de las condiciones fiscales de cada persona y del procedimiento que utilice el empleador para calcular la retención.

Por eso, dos trabajadores que reciben el mismo aguinaldo podrían ver diferencias en el importe depositado, según sus circunstancias.

También es importante distinguir entre el aguinaldo bruto, que es la cantidad antes de impuestos, y el neto, que es el dinero que finalmente recibe el trabajador.

La exención no significa que el SAT cobre un porcentaje fijo a todos los aguinaldos que rebasen el límite.

El impuesto se calcula conforme a las reglas del ISR, por lo que no es correcto asumir que toda la prestación tendrá el mismo descuento.

¿El aguinaldo está libre de impuestos si ganas el salario mínimo?

Ganar el salario mínimo no es, por sí solo, el criterio que determina la exención del aguinaldo.

Para calcularla, se debe considerar el límite fiscal correspondiente y el monto de la prestación que recibe cada trabajador.

En consecuencia, lo importante es revisar cuánto corresponde de aguinaldo y qué parte, en su caso, rebasa el monto exento.

Si la prestación no supera los 3 mil 519.30 pesos, queda dentro del límite señalado para 2026; si lo rebasa, el excedente puede estar gravado.

El aguinaldo es una prestación obligatoria para las personas trabajadoras que tienen derecho a ella y debe pagarse antes del 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo establece como mínimo el equivalente a 15 días de salario para quienes hayan laborado durante todo el año, con el ajuste proporcional correspondiente para quienes no lo hayan hecho.

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