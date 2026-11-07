JUFED advierte que evaluación del personal judicial podría afectar la estabilidad laboral

JUFED cuestiona evaluación del personal de carrera judicial. Foto: Pexels

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su preocupación por el nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, aprobado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

A través de un posicionamiento, la organización advirtió que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 podría afectar la estabilidad laboral de secretarias, secretarios, actuarias, actuarios y oficiales judiciales, debido a que incorpora criterios que considera subjetivos y discrecionales.

JUFED sostuvo que, aunque las evaluaciones pueden contribuir al diagnóstico y mejoramiento de la administración de justicia, el mecanismo debe garantizar reglas claras, respeto a los derechos laborales y reconocimiento de la experiencia del personal.

Evaluar al personal judicial debe fortalecer su preparación, no poner en riesgo su estabilidad.



Expresamos nuestra preocupación por el nuevo esquema de evaluación del Órgano de Administración Judicial, que incorpora criterios subjetivos y discrecionales para valorar al personal… pic.twitter.com/dWM3Xi2fBG — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) November 6, 2026

¿En qué consiste el nuevo esquema de evaluación del personal judicial?

De acuerdo con el posicionamiento de JUFED, el acuerdo establece un proceso de evaluación del desempeño para integrantes de la carrera judicial, que inicialmente tendrá un supuesto carácter diagnóstico.

La asociación cuestionó la ponderación establecida en el mecanismo, pues señala que 30% de la calificación dependerá de cuestionarios de percepción aplicados por superiores y compañeros, mientras que 60% estará bajo el control de la Escuela Judicial.

A consideración de JUFED, este modelo resta importancia a la experiencia en campo y a los conocimientos técnicos y jurídicos del personal, por lo que podría hacer depender la estabilidad laboral de apreciaciones subjetivas.

¿Por qué JUFED considera que está en riesgo la carrera judicial?

La organización advirtió que las evaluaciones posteriores podrían derivar en la separación del cargo y afectar la permanencia laboral de las personas trabajadoras.

También señaló que los criterios de evaluación podrían utilizarse para presionar o excluir a personal considerado incómodo, además de abrir espacios para incorporar a personas ajenas a la institución.

JUFED agregó que la aplicación de estos exámenes representa una carga adicional para los trabajadores y puede generar estrés, además de restar tiempo a sus actividades jurisdiccionales.

Asimismo, recordó que el personal ya fue sometido a evaluaciones de ingreso y otros procesos previos para acreditar los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

¿Qué propone JUFED para fortalecer la profesionalización judicial?

La asociación manifestó su respaldo a quienes integran la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación y reconoció su experiencia y preparación para sostener las labores de los tribunales.

En su posicionamiento, señaló que la profesionalización debe impulsarse mediante capacitación continua, reglas claras y condiciones adecuadas de trabajo, en lugar de instrumentos que considera punitivos o subjetivos.

También sostuvo que la operación de los órganos jurisdiccionales depende del trabajo de secretarios, actuarios y oficiales judiciales, por lo que pidió respetar sus derechos adquiridos y brindar certeza sobre su futuro profesional.

La postura de JUFED se resume en que la evaluación del desempeño debe servir para mejorar la administración de justicia y fortalecer la preparación del personal, no para poner en riesgo su estabilidad laboral.

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