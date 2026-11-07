Paraguay tiene nuevo presidente: Pedro Alliana sustituye a Santiago Peña, quien ya fue detenido

Pedro Alliana sustituye a Santiago Peña en presidencia de Paraguay. Foto: Reuters

Pedro Alliana, de 52 años, asumió la presidencia de Paraguay este viernes 6 de noviembre de 2026, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político, en medio de una crisis bancaria vinculada a la entidad Ueno Bank. Tras ser destituido, Peña fue detenido en su domicilio, en Asunción. La detención fue confirmada por la Fiscalía paraguaya.

El nuevo mandatario, quien hasta ahora ocupaba la vicepresidencia, deberá completar los casi dos años que restaban del periodo de Peña. La crisis financiera provocó protestas en Asunción y el congelamiento de depósitos bancarios de la mitad de la población, según la información proporcionada.

¿Quién es Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay?

Alliana construyó su carrera durante décadas de militancia en el Partido Colorado. Antes de llegar a la vicepresidencia en 2023, ocupó durante diez años una curul en la Cámara de Diputados por el departamento de Ñeembucú, donde también fue gobernador.

Durante siete años presidió su partido y creció políticamente de la mano del exmandatario Horacio Cartes, actual dirigente de la agrupación.

El analista Sebastián Acha señaló que la cercanía de Alliana con Cartes será importante para la formación de su gobierno y para recuperar el respaldo partidario.

El nuevo presidente tendrá como principal desafío atender la crisis financiera y recuperar la confianza de los ahorradores que exigen la devolución de sus fondos.

En política exterior, se prevé continuidad en los vínculos con Estados Unidos, Israel y Taiwán, así como una política económica favorable a los mercados, de acuerdo con la información disponible.

Detienen a Santiago Peña

La fiscal Silvia Margarita González Vester confirmó que Peña permanecerá bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra.

“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, Silvia Margarita González Vester, fiscal

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el expresidente será interrogado por su presunta participación en tres delitos:

Lesión de confianza.

Tráfico de influencias.

Administración en beneficio propio.

Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación y no representan una sentencia contra el exmandatario.

De acuerdo con la Fiscalía informó que Santiago Peña deberá comparecer el sábado 7 de noviembre, a las 11:00 horas locales.

Durante la diligencia será interrogado por los presuntos delitos señalados por las autoridades paraguayas. Por ahora, el expresidente permanecerá detenido en su domicilio mientras continúa el procedimiento judicial.

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