Detienen a venezolano armado cerca de la Casa Blanca; quería matar a Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo a un inmigrante venezolano en situación irregular cerca de la Casa Blanca, luego de encontrar armas y municiones en el vehículo que conducía. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre afirmó que quería matar al presidente Donald Trump.

El sospechoso fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, quien fue detenido el jueves cuando agentes se acercaron al automóvil en el que se encontraba, cerca de la residencia presidencial.

Durante el interrogatorio el hombre dijo que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban asesinar al mandatario estadounidense, según el comunicado del DHS.

¿Qué armas encontraron en el vehículo?

Los agentes descubrieron que el automóvil tenía reporte de robo. En su interior localizaron un rifle, dos pistolas y docenas de cartuchos, de acuerdo con la información oficial.

El DHS señaló que Guanipa Chrinos habría ingresado ilegalmente a Estados Unidos en marzo de 2024, a través de la frontera entre México y Texas.

Trump ha enfrentado otros intentos de asesinato

El incidente ocurre en un contexto de antecedentes de amenazas contra el presidente Donald Trump.

En julio de 2024, Trump sufrió un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Un joven armado con un rifle y una mira telescópica disparó desde el techo de un edificio cercano al evento.

Dos meses después, en septiembre, el Servicio Secreto localizó a otro hombre armado que permanecía escondido entre unos arbustos en un campo de golf de Palm Beach, donde se encontraba Trump.

Las medidas de vigilancia alrededor de la Casa Blanca se han reforzado desde el regreso de Trump a la presidencia. Además, en los últimos dos años se han reportado otros incidentes similares en la zona.

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