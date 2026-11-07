Detienen a Santiago Peña en su casa tras ser destituido en Paraguay

Santiago Peña es arrestado en Paraguay. Foto: AFP

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este viernes 6 de noviembre de 2026 en su domicilio, en Asunción, minutos después de ser destituido mediante un juicio político. La detención fue confirmada por la Fiscalía paraguaya.

La destitución de Santiago Peña ocurrió en medio de una crisis bancaria que provocó el congelamiento de los depósitos de la mitad de la población del país. El exmandatario será investigado por tres presuntos delitos.

Santiago Peña queda detenido en su domicilio en Paraguay

La fiscal Silvia Margarita González Vester confirmó que Peña permanecerá bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra.

“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, declaró la funcionaria ante medios de comunicación.

La detención se produjo minutos después de que concluyera el acelerado juicio político contra Santiago Peña, iniciado a raíz de la crisis bancaria que afecta a Paraguay.

¿De qué delitos acusan a Santiago Peña?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el expresidente será interrogado por su presunta participación en tres delitos:

Lesión de confianza

Tráfico de influencias

Administración en beneficio propio

Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación y no representan una sentencia contra el exmandatario.

Crisis bancaria en Paraguay provocó juicio político

La crisis bancaria en Paraguay fue el detonante del procedimiento político que terminó con la destitución de Santiago Peña.

El problema financiero provocó el congelamiento de los depósitos bancarios de la mitad de la población, situación que derivó en el inicio de un juicio político acelerado.

Tras su destitución, las autoridades procedieron con la detención del exmandatario en su vivienda de Asunción.

¿Cuándo declarará Santiago Peña ante la Fiscalía?

La Fiscalía informó que Santiago Peña deberá comparecer el sábado 7 de noviembre, a las 11:00 horas locales (14:00 GMT).

Durante la diligencia será interrogado por los presuntos delitos señalados por las autoridades paraguayas.

Por ahora, el expresidente permanecerá detenido en su domicilio mientras continúa el procedimiento judicial.