Emmanuel Macron. Foto: @EmmanuelMacron

Francia entró en recesión técnica luego de que su Producto Interno Bruto (PIB) registrara una nueva contracción durante el tercer trimestre de 2026, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee). El retroceso económico representa un nuevo desafío para el gobierno del presidente Emmanuel Macron, que enfrenta dificultades para controlar el gasto público y reducir el déficit.

De acuerdo con los datos del organismo, la economía francesa cayó 0.2% entre julio y septiembre, después de estancarse durante el segundo trimestre y registrar otra contracción de 0.2% en los primeros tres meses del año.

Aunque el Insee señaló que el retroceso del segundo trimestre fue muy ligero, las cifras actualizadas del PIB confirman dos periodos consecutivos de contracción, condición que caracteriza a una recesión técnica.

El Producto Interno Bruto francés pasó de 665 mil 700 millones de euros al cierre de 2025 a 664 mil 400 millones en el primer trimestre de 2026. Posteriormente, bajó a 664 mil 200 millones en el segundo trimestre y a 662 mil 600 millones de euros en el tercero.

Marie Leclair, representante del Insee, explicó durante una rueda de prensa que, técnicamente, Francia puede considerarse en recesión debido al comportamiento de su actividad económica.

Recesión en Francia complica las previsiones de crecimiento de Macron

El deterioro económico dificulta que el gobierno francés alcance su objetivo de crecimiento de 0.5% para 2026. El Banco de Francia estima que la expansión económica rondará apenas 0.3%.

El escenario también genera incertidumbre sobre las finanzas públicas, debido a que el Ejecutivo busca reducir el déficit mediante recortes de miles de millones de euros en el presupuesto de 2027.

A finales de octubre, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, advirtió que la economía francesa se dirigía contra un muro si no se aplicaban medidas para contener el gasto público.

El gobierno enfrenta obstáculos políticos para aprobar un ajuste fiscal de gran magnitud, pues no cuenta con una mayoría parlamentaria que garantice el respaldo a sus propuestas presupuestarias.

Las previsiones oficiales para 2027 contemplan un crecimiento de 1%, aunque el propio Ejecutivo reconoció que esta meta está en riesgo.

En declaraciones difundidas, Lescure atribuyó los resultados económicos a diversos factores, entre ellos el encarecimiento de la energía, las olas de calor, la sequía y el ciclo electoral.

Pese al panorama, el funcionario confió en una recuperación durante los próximos trimestres, impulsada por la normalización de la producción energética, la recuperación del sector aeronáutico y un repunte de la actividad agrícola en 2027.

Inflación en Francia registra una desaceleración

Entre los pocos indicadores favorables, Francia registró una reducción de la inflación, que pasó de 3.4% interanual en octubre a 2.9% en noviembre.

El descenso estuvo relacionado principalmente con un respiro en los precios de los productos petroleros, de acuerdo con los datos citados por el economista Sylvain Bersinger, del gabinete Bersingéco.

No obstante, la desaceleración de los precios todavía no representa una recuperación de la actividad económica, que continúa bajo presión.

S&P revisa la calificación de la deuda francesa

La situación económica y presupuestaria de Francia también coloca bajo atención la evaluación de su deuda soberana.

El anuncio de la recesión llegó horas antes de que la agencia calificadora S&P Global revisara la nota crediticia del país. Los economistas anticipaban una posible degradación ante la incertidumbre presupuestaria y política.

A este escenario se suma el ambiente político previo a las próximas elecciones presidenciales, previstas para dentro de cinco meses, en las que los franceses elegirán al sucesor de Emmanuel Macron.

Entre los perfiles que encabezan las preferencias electorales, según los sondeos mencionados en la información, se encuentran la dirigente ultraderechista Marine Le Pen y el político de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

Francia enfrenta un panorama marcado por la contracción económica, las dificultades para equilibrar sus finanzas públicas y la incertidumbre política de cara a un nuevo proceso electoral.

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