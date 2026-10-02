“R11”: ¡De terror! Reportera y camarógrafo son atropellados mientras cubrían un deslave

“R11” es la sección de Uno TV que reúne historias de seguridad, accidentes y hechos que ocurren en las calles. En esta ocasión, una reportera y un camarógrafo fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre un deslave en Monterrey, Nuevo León.

Una camioneta que circulaba por la zona perdió el control sobre el pavimento mojado y terminó impactándolos.

El hecho ocurrió mientras la periodista Alma Mireya de la Rosa Flores reportaba el accidente de un motociclista que había chocado contra los escombros de un deslave.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a los afectados. Los primeros reportes señalaron que Alma Mireya de la Rosa Flores sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

Su camarógrafo, identificado como Cristo, de 26 años, presentó fracturas en una pierna y un hombro.

C5 sigue a motocicleta robada y detiene a presunto responsable

En la Ciudad de México, cámaras del C5 permitieron localizar una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Doctores.

El seguimiento comenzó después de que el sistema de monitoreo detectó el vehículo. El presunto responsable circulaba sobre Eje Central, incluso en sentido contrario, lo que representaba un riesgo para peatones y automovilistas.

Las cámaras dieron seguimiento a la motocicleta hasta que el conductor llegó a la zona cercana al Metro Chabacano.

Ahí, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron interceptarlo y detenerlo.

Ocho motocicletas robadas al día en CDMX

Durante la sección “R11” también se señaló que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se denuncian alrededor de ocho robos de motocicleta al día.

Esta cifra corresponde a los casos denunciados ante las autoridades y no contempla la llamada cifra negra, es decir, los delitos que no llegan a reportarse.

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