Hallan dos cuerpos cerca de la caseta de Texcapa; investigan si son trabajadores de CFE

Encuentran dos cuerpos cerca de Texcapa. Foto: Genaro Zepeda

Dos cuerpos fueron localizados este viernes en una zona boscosa cercana a la autopista México-Tuxpan, en inmediaciones de la caseta de Texcapa, en el municipio de Huauchinango, Puebla.

El hallazgo provocó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales, quienes acudieron al lugar para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento de los restos.

De manera preliminar, trascendió que las víctimas podrían corresponder a Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportados como desaparecidos desde el pasado 26 de junio.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su identidad y serán los estudios forenses los que determinen de quiénes se trata.

¿Dónde localizaron los dos cuerpos en Huauchinango?

Los restos fueron encontrados en una zona boscosa ubicada cerca de la autopista México-Tuxpan, a la altura de la junta auxiliar de Texcapa, en el municipio de Huauchinango.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Las autoridades acordonaron el sitio para preservar posibles indicios y posteriormente realizaron las diligencias periciales para trasladar los restos al anfiteatro, donde se llevarán a cabo los estudios de identificación correspondientes.

¿Los cuerpos corresponden a los trabajadores de la CFE desaparecidos?

Una de las principales líneas que se investigan es que los cuerpos localizados podrían corresponder a Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, ambos trabajadores de la CFE.

Los dos hombres fueron vistos por última vez el 26 de junio de 2026, cuando se encontraban sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango, en la zona limítrofe entre Puebla e Hidalgo.

Tras reportarse su desaparición, las autoridades localizaron las camionetas en las que viajaban, pero los trabajadores no fueron encontrados.

Medios locales reportaron que los cuerpos hallados este viernes podrían corresponder a ellos; sin embargo, la identificación formal permanece pendiente de los resultados periciales.

¿Qué pasó con los trabajadores de la CFE desaparecidos en junio?

Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García desaparecieron mientras realizaban actividades relacionadas con su trabajo.

Después de que se reportó su desaparición, se implementaron labores de búsqueda en la región y fueron localizadas las camionetas en las que viajaban, sin que en ese momento se conociera el paradero de ambos trabajadores.

El caso derivó en una investigación y posteriormente se informó sobre la detención y vinculación a proceso de personas presuntamente relacionadas con la desaparición.

Ahora, el hallazgo de dos cuerpos en Huauchinango abre una nueva etapa en las investigaciones, aunque todavía no puede establecerse oficialmente que se trate de los trabajadores de la CFE.

Fiscalía deberá confirmar identidad y causa de muerte

Los restos serán sometidos a estudios forenses para determinar su identidad y establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre el hallazgo y la desaparición de los trabajadores.

Mientras no concluya el proceso de identificación, las autoridades mantienen bajo investigación la identidad de las víctimas y las circunstancias de su muerte.

Por ahora, la principal información confirmada es el hallazgo de dos cuerpos en las inmediaciones de Texcapa; la posible relación con los trabajadores desaparecidos de la CFE permanece como una hipótesis pendiente de confirmación oficial.

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