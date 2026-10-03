Cuidado con las ofertas de empleo falsas: enganchan con atractivos sueldos

Ofertas falsas de trabajo enganchan con sueldos llamativos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación pidió a la población tener precaución antes de aceptar una oferta de empleo, pues algunas propuestas pueden esconder engaños utilizados para reclutar o privar de la libertad a las personas.

A través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se recomendó investigar y confirmar que la oferta sea segura antes de proporcionar información o aceptar el trabajo y, con ello, evitar ser parte de los casos de reclutamiento forzado en donde se engancha con ofertas falsas de empleo.

¿Qué revisar antes de aceptar un empleo?

La recomendación contra las falsas ofertas de trabajo incluye verificar que la empresa exista y revisar sus referencias y comentarios antes de continuar con el proceso de contratación.

🔎 Antes de aceptar una oferta de empleo, investiga y verifica.



🛡️ Tomar precauciones y confirmar la información puede ayudarte a identificar posibles engaños y situaciones de riesgo.



🤝 La @Busqueda_MX te invita a informarte y actuar con prevención.



📞 Ante una emergencia,… pic.twitter.com/rEMDlcQ3qP — Gobernación (@SEGOB_mx) October 2, 2026

También se pide no entregar documentos personales sin confirmar previamente la información de la empresa y de la oferta laboral.

Otra medida es informar a una persona de confianza sobre la oferta de empleo y compartir con ella los datos relacionados con el proceso.

La dependencia recordó que tomar precauciones y confirmar la información puede ayudar a identificar posibles situaciones de riesgo antes de aceptar un empleo.

¿A dónde denunciar?

Ante una situación de emergencia, la recomendación es llamar al 911.

También está disponible el 089 para denuncia anónima.

La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda reiteraron la importancia de investigar las ofertas de empleo y verificar la información antes de aceptarlas.

¿Cómo detectar una posible oferta de trabajo falsa?

Diversas autoridades a lo largo del país han emitido alerta para evitar que la población caiga en falsas ofertas de trabajo. Por ello, comparten aspectos que deben ser tomados como un foco rojo.

De acuerdo con los aspectos de alerta, se encuentran:

Ofertas laborales con sueldos y presuntas prestaciones altas

Se solicita depositar dinero por adelantado, con cualquier excusa

Los reclutadores sólo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, en lugar de cuentas corporativas

Las autoridades también han llamado a la población a no acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados, evitar citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC, a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, alerta sobre falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales, mediante videos o perfiles que prometen salarios atractivos, contratación inmediata, horarios flexibles, actividades… pic.twitter.com/Hgl3d1qdON — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2026

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