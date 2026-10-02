Captura del “Capitán Sol” podría aportar información clave en caso de hermanos Farías

La captura del llamado “Capitán Sol” podría aportar información relevante para esclarecer la investigación por huachicol fiscal, particularmente sobre las personas que presuntamente participaron en esta red, afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna.

En entrevista con Uno TV, el abogado explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con testimonios relacionados con un buque que habría sido asegurado en Guaymas y en los que aparece el nombre del ahora detenido.

“Creo que es una pieza central para poder llegar al esclarecimiento de los hechos, Podrá dar información adicional de quiénes son las personas que integraban esta organización criminal con él. Podrá incluso aumentar la información y los detalles de las personas que estaban involucrados en esos hechos”.

“Capitán Sol” podría aportar nombres y detalles

Mendieta señaló que el detenido podría proporcionar información sobre las personas que, de acuerdo con la investigación, habrían participado en la operación.

Entre los posibles datos mencionó:

Nombres de personas involucradas

Funcionarios y empresarios relacionados con la investigación

Gasolineros y propietarios de patios

Información sobre la operación de los buques

El abogado sostuvo que la declaración del detenido podría aportar nuevos elementos a la carpeta de investigación, aunque aclaró que corresponderá al propio “Capitán Sol” decidir qué información proporciona como parte de su estrategia de defensa.

¿Cómo podría afectar a los hermanos Farías Laguna?

Sobre el posible impacto para Fernando y Manuel Farías Laguna, su abogado afirmó que la captura podría aportar elementos para aclarar si existió o no algún vínculo con las personas investigadas.

Mendieta recordó que un testigo habría señalado que a Fernando Farías Laguna lo invitaron en 2022 a capacitarse para posteriormente formar parte de actividades relacionadas con aduanas.

De acuerdo con la versión de la defensa, Fernando habría rechazado la propuesta y cortado la comunicación con esas personas.

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