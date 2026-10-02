Norma para transporte de gas LP en México: esto cambia desde ahora

Pipa de Gas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Con el objetivo de prevenir y reducir riesgos de fugas, volcaduras, explosiones durante la transportación de Gas LP, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dio a conocer nuevas medidas de seguridad.

Así que según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la forma en que se transporta el gas LP en México tendrá nuevas reglas de seguridad para pipas, autotanques y semirremolques que trasladan este combustible.

La medida busca reducir riesgos durante el traslado y establece controles sobre el estado de las unidades, su mantenimiento, las revisiones y la capacitación del personal.

¿Qué cambia con la nueva norma para transportar gas LP?

La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EMASEA 2026, “Transporte de Gas Licuado de Petróleo por medio de Auto-ttanque y Semirremolque” trata de prevenir y mitigar accidentes durante la conducción de Gas L.P. en todo el territorio nacional mediante ciertas especificaciones técnicas, requisitos de seguridad y protección al medio ambiente, desde que se carga el combustible hasta que llegan al punto donde lo descargan.

Esto incluye aspectos como el mantenimiento de las pipas, revisiones de seguridad y capacitación de quienes las operan.

📰#Entérate: La #ASEA publicó este viernes, en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-ASEA-2026, “Transporte de Gas Licuado de Petróleo por medio de Auto-tanque y Semirremolque”.



La NOM-EM-ASEA-2026 tiene como propósito prevenir y… pic.twitter.com/jpJgLsiQ3C — ASEA (@agencia_asea) October 2, 2026

Cuáles son las principales normas

De acuerdo con el boletín de la ASEA destacan:

Obligatoriedad de contar con medidor de velocidad por señal de pedal

Certificación de operadores

Inspección y prueba de los recipientes

Expediente de integridad de la unidad

Realizar pruebas periódicas e inspecciones

Prueba hidrostática y evaluación de espesores cada 10 años

Estricto control documental mediante bitácoras foliadas electrónicas

¿Qué deberán revisar las pipas de gas LP?

Los transportistas y permisionarios deberán poner especial atención en que las unidades se encuentren en buenas condiciones y que sus equipos funcionen correctamente.

También se contemplan inspecciones, pruebas, mantenimiento y revisiones visuales diarias, además de capacitación para el personal encargado de operar las unidades.

En pocas palabras: no se trata solamente de llevar el gas de un punto a otro, sino de mantener la pipa en condiciones seguras durante todo el recorrido.

¿Qué significa esto para los usuarios?

Para quienes compran gas LP en casa, la norma no establece en el texto revisado un nuevo trámite o una obligación directa para el consumidor.

El impacto para los usuarios es principalmente en materia de seguridad: se busca que las unidades que transportan el combustible tengan mejores controles para prevenir fugas, incendios, volcaduras y otros accidentes.

¿A quiénes aplica?

La norma tiene alcance nacional y está dirigida a quienes realizan el transporte de gas LP en autotanques y semirremolques, desde los puntos de carga hasta los puntos de descarga.

Por ello, es especialmente relevante para permisionarios, empresas transportistas y operadores de pipas.

¿Por qué se reforzaron las reglas?

La ASEA señala que el transporte de gas LP implica riesgos importantes debido a las características del combustible y a accidentes registrados durante su traslado.

Entre los problemas identificados menciona fallas mecánicas, exceso de velocidad, errores de conducción, pérdida de control y volcaduras.

La nueva norma busca establecer medidas de prevención mientras continúa el proceso para contar con una norma definitiva sobre este tipo de transporte.

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