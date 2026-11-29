Trump celebra triunfo de la derecha en España- Fotos: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “gran noticia” la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez, en las elecciones legislativas anticipadas de España, celebradas este domingo 29 de noviembre de 2026.

El mandatario estadounidense cuestionó la gestión del presidente del Gobierno español y aseguró que merecía perder los comicios, en los que el Partido Popular (PP) encabeza el recuento de votos.

“Eso es algo bueno. Hizo un trabajo terrible. Merece perder (…) ¿Sánchez perdió? Es una gran noticia”, declaró Trump a periodistas a su llegada a la Casa Blanca.

Trump celebra derrota electoral de Pedro Sánchez

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron mientras avanzaba el escrutinio de las elecciones generales en España.

Los resultados preliminares colocaron al Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, como la fuerza política con mayor representación en el Congreso de los Diputados.

Además, la suma de los escaños del PP y Vox supera los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso español.

La reacción de Trump ocurre después de meses de diferencias públicas con Pedro Sánchez sobre asuntos de política internacional, defensa y seguridad.

¿Por qué Donald Trump y Pedro Sánchez han tenido diferencias?

La relación entre ambos mandatarios ha registrado desacuerdos sobre distintas decisiones de política exterior y compromisos internacionales.

Entre los principales asuntos que han generado diferencias se encuentran:

El gasto militar de España

Los compromisos de defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

La política estadounidense hacia Venezuela

La guerra en Irán

Uno de los puntos de distanciamiento entre ambos gobiernos ha sido el incremento del gasto militar solicitado por Estados Unidos a los integrantes de la OTAN.

Trump ha cuestionado públicamente la posición del Gobierno español respecto a los recursos que destina a la defensa.

Partido Popular y Vox alcanzan mayoría en elecciones de España

Con más del 90% de los votos escrutados, el Partido Popular y Vox registraban una representación conjunta superior a la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español pierde representación parlamentaria respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando obtuvo 121 escaños.

Los resultados abren la posibilidad de un cambio de Gobierno en España, después de ocho años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Sin embargo, la integración del próximo Gobierno dependerá de las negociaciones entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

¿Qué sigue tras las elecciones generales de España?

El Congreso de los Diputados está integrado por 350 legisladores. Para obtener la mayoría absoluta se necesitan al menos 176 votos.

Tras las elecciones, las fuerzas políticas deberán negociar los apoyos necesarios para la investidura del próximo presidente del Gobierno español.

Alberto Núñez Feijóo podría acceder a la presidencia del Gobierno si consigue el respaldo parlamentario necesario, incluido el de Vox, encabezado por Santiago Abascal.

La derrota electoral del PSOE no implica la salida inmediata de Pedro Sánchez del Gobierno español. El relevo deberá concretarse mediante el procedimiento constitucional de investidura.

Mientras tanto, las autoridades electorales deberán concluir el recuento de votos y formalizar los resultados de los comicios del 29 de noviembre.

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