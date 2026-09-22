Cetes directo: ¿qué son y cómo invertir desde 100 pesos?

Los Cetes directo son una plataforma que permite a las personas invertir en valores gubernamentales sin la intermediación de un banco. De acuerdo con Denise Montesinos, especialista en finanzas, es una alternativa disponible para pequeños ahorradores.

Una de las características de esta herramienta es que permite elegir distintos plazos de inversión, dependiendo de las necesidades de cada persona. La recomendación es revisar las tasas de rendimiento vigentes, los plazos y las condiciones de cada instrumento antes de invertir. Las tasas pueden cambiar con el tiempo.

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