Cristian Castro y “Chicharito” se avientan un palomazo al ritmo de “Volcán”, de José José

Cristian Castro y “Chicharito” cantan al son de José José | Fotos: Cuartoscuro

Cristian Castro se presentará este sábado en Dallas, Texas, y para calentar motores invitó a Javier “Chicharito” Hernández a convivir, aprovechando para hacer dupla al ritmo de “Volcán“, canción del cantautor José José.

El cantante mexicano compartió el momento a través de sus redes sociales, en donde se ve al exjugador de Chivas y Manchester United haciendo un esfuerzo para interpretar el himno del “Príncipe de la Canción“.

Cristian Castro y “Chicharito”, la dupla inesperada al ritmo de José José

Cristian Castro publicó el video de su encuentro con Javier Hernández a unas horas del concierto que dará en el Smart Financial Centre de Dallas, en Estados Unidos (EE.UU.).

“Calentando para el show en Dallas con un orgullo mexicano, nuestro querido ‘Chicharito’. Gracias por acompañarnos”. Cristian Castro

Al inicio del video, se puede apreciar al “Gallito Feliz” interpretando a capella el tema “Volcán” de José José, a quien le dedicó un álbum tributo “Viva el Príncipe” en el año 2010.

Después de cantar por su cuenta durante unos segundos, se oye a Cristian Castro decirle a “Chicharito“: “Tu haces los coros, ¿eh?“, ante las risas del exseleccionado mexicano.

El heredero de Verónica Castro llegó al momento cumbre de la canción y abrió paso al futbolista para interpretar entre risas el conocido verso de “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado“.

Al final del video, ambos se infundieron en un amistoso abrazo entre carcajadas.

“Te la mam*ste”, le dicen a “Chicharito” en redes

La interpretación de “Volcán” de Javier Hernández y Cristian Castro despertó las risas entre los usuarios de redes sociales, incluyendo a Faisy, conductor del programa “Me caigo de risa”.

“Jajajaja te mam*ste, Chicharito”. Faisy

Otros usuarios comentaron el video del cantante de “Por Amarte Así“, alabando su voz y destacando el encuentro entre dos figuras mexicanas de distintos ámbitos.

“JAAJAJAJAJAJAJAJAJAJA soy el chicharitooo“, escribió @mimi_rdz10.

“Cristian diciendo casi le pegas al 5% de las notas jejeje“, bromeó @keviolin.

“Morimos con esa voz y diría ‘Chicharito’ que lo importante es participar“, compartió @cristiancastro_elritualtucuman.

Hasta el momento, Javier Hernández no ha compartido el video en sus cuentas y no ha respondido a la colaboración ni a los comentarios de los usuarios.

Cristian Castro seguirá su gira por Estados Unidos

El cantante de 51 años se presentará este sábado 24 de octubre en el Smart Financial Centre de Sugarland en Texas, con boletos que costaban desde los 180 dólares, es decir, equivalente a casi 4 mil pesos mexicanos.

Cristian Castro hará una pausa hasta el próximo 6 de noviembre, cuando se presentará en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona; un día más tarde volverá a Texas para el concierto en el El Paso County Coliseum.

La gira del “Gallito Feliz” se extenderá hasta el próximo 3 de abril, cuando se presentará en San Juan, Puerto Rico, no sin antes visitar las ciudades de Miami y Orlando, en Florida, entre otras.

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