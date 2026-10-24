Washington propone participar en operativos contra el narco dentro de México, según NYT

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El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, propuso que agentes estadounidenses acompañen operativos contra cárteles del narcotráfico en México, como parte de una estrategia para obtener resultados en materia de seguridad antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

Según el diario estadounidense, Washington entregó en las últimas semanas un memorando a las autoridades mexicanas en el que plantea la participación de personal de seguridad de EE. UU. en operaciones contra organizaciones criminales dentro del territorio nacional.

La propuesta también contempla ampliar el intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos, con el objetivo de aumentar la participación estadounidense en las acciones contra el narcotráfico.

El reporte, basado en declaraciones de funcionarios de ambos países y personas familiarizadas con las conversaciones, señala que la administración Trump busca obtener un resultado en seguridad que pueda presentar públicamente antes de las elecciones legislativas estadounidenses.

¿Qué propone Estados Unidos para combatir a los cárteles en México?

De acuerdo con The New York Times, el documento entregado a las autoridades mexicanas plantea que agentes estadounidenses acompañen a fuerzas mexicanas durante operativos contra organizaciones criminales.

La propuesta contempla dos mecanismos de cooperación:

Participación de personal estadounidense junto con fuerzas mexicanas en operaciones contra cárteles

estadounidense junto con fuerzas mexicanas en operaciones contra cárteles Ampliación del intercambio de inteligencia entre las autoridades de ambos países

El gobierno de Trump busca involucrarse de manera más directa en las acciones de seguridad que se desarrollan dentro de México, según las fuentes citadas por el periódico.

El planteamiento ocurre después de que Washington solicitara en distintas ocasiones una mayor participación en el combate al narcotráfico, incluida la posibilidad de realizar operaciones conjuntas y utilizar drones estadounidenses contra organizaciones criminales.

Hasta el momento, la información publicada no establece que México haya autorizado la participación de agentes estadounidenses en los operativos planteados en el memorando.

Sheinbaum rechaza operativos conjuntos de EE. UU. en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las propuestas estadounidenses para realizar operaciones conjuntas o ataques con drones dentro de México, al considerar que una intervención de ese tipo vulneraría la soberanía nacional.

La mandataria también ha rechazado las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto control territorial de los cárteles en amplias regiones del país.

Por su parte, la Casa Blanca sostiene que la presencia de organizaciones criminales en México representa un problema de seguridad para Estados Unidos.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, declaró a The New York Times que el gobierno estadounidense considera inaceptable que organizaciones catalogadas por Washington como terroristas extranjeras controlen territorios mexicanos, incluida la región fronteriza.

La funcionaria también afirmó que los cárteles mantienen una campaña de violencia contra Estados Unidos y su población.

Las declaraciones reflejan las diferencias entre ambos gobiernos respecto a la participación de personal estadounidense en acciones de seguridad dentro de México.

Trump busca resultados contra el narcotráfico antes de las elecciones de noviembre

La presión estadounidense se produce a menos de dos semanas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado estadounidense.

Según el reporte del diario, la administración Trump pretende presentar un resultado contra el narcotráfico antes de la jornada electoral.

El periódico relaciona esta estrategia con el escenario político estadounidense, en el que encuestas citadas por la publicación apuntan a la posibilidad de que los republicanos pierdan el control del Congreso.

Entre los factores señalados se encuentran las preocupaciones de los votantes por los precios de la gasolina y la inflación.

En ese contexto, funcionarios estadounidenses buscan que las acciones contra los cárteles mexicanos produzcan resultados que el gobierno de Trump pueda comunicar públicamente antes de las votaciones.

EE. UU. entregó a México una lista de objetivos vinculados con el narcotráfico

El reporte también señala que el gobierno estadounidense entregó durante 2025 una lista de objetivos de seguridad cuya captura solicitó a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con The New York Times, las fuerzas de seguridad de México han detenido o abatido a la mayoría de las personas incluidas en esa relación.

Entre los casos mencionados se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya muerte durante un operativo de fuerzas mexicanas en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026 es referida por la publicación.

El diario señala que las acciones realizadas por México permitieron reducir temporalmente las presiones estadounidenses para intervenir directamente en operaciones de seguridad.

Sin embargo, las solicitudes de Washington aumentaron nuevamente conforme se acercaba la fecha de las elecciones intermedias.

Washington también señaló a funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narco

Como parte de las diferencias entre ambos gobiernos, el reporte recuerda que en abril de 2026 la administración Trump formuló acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Entre las personas mencionadas se encontraba Rubén Rocha Moya, identificado en la información proporcionada como gobernador con licencia.

Las acusaciones estadounidenses señalaban presuntos acuerdos de protección a integrantes de esa organización criminal a cambio de apoyo.

El Gobierno de México respondió que las autoridades estadounidenses debían presentar las pruebas que sustentaran dichos señalamientos.

Las acusaciones forman parte del contexto de las exigencias de Washington para ampliar las acciones contra organizaciones del narcotráfico.

Operación unilateral de EE. UU. podría afectar la cooperación con México

Funcionarios militares estadounidenses advirtieron a la Casa Blanca sobre las posibles consecuencias de realizar operaciones unilaterales contra cárteles en territorio mexicano, según la información publicada por The New York Times.

Las advertencias señalan que una acción sin autorización del Gobierno de México podría deteriorar la relación bilateral y provocar una suspensión de la cooperación en materia de seguridad.

El intercambio de inteligencia y la coordinación entre las autoridades de ambos países forman parte de los mecanismos utilizados para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Mientras Washington insiste en ampliar la participación de sus agentes, el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene su rechazo a las intervenciones extranjeras en territorio nacional.

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