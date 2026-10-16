Despiden a la nueva secretaria de prensa en EE. UU. por su inexperiencia

Trump dijo que ella debía considerar si era apta para el cargo. Foto: AFP.

La administración de Donald Trump despidió a Katie Zacharia como secretaria de prensa de Estados Unidos cuando apenas llevaba tres días en el cargo, debido a la polémica desatada en su primera conferencia por su dificultad para hablar y por nombrarse abogada pese a no tener licencia.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN que Katie Zacharia estaba en “proceso de dejar” su recién adquirido cargo. En cambio, un asesor del presidente aseveró que ella dejaría la secretaría de prensa en los próximos días tras su despido.

Este viernes, Donald Trump declaró que los medios de comunicación trataron injustamente a Katie Zacharia en su primera rueda de prensa. Aseveró que es una republicana leal.

Sin embargo, consideró que no estaba lo suficientemente preparada para hablar a nombre de su gobierno como portavoz, por lo que le dijo que debía “reconsiderar” su puesto.

El presidente dijo que hablaría con ella cuando volviera a la Casa Blanca, dejando en ella la decisión de separarse del cargo.

“Le dije: ‘Katie, ¿esto es para ti?'”, y agregó: “Le dije: ‘Katie, no tienes porqué hacerlo’… En tu lugar, lo reconsideraría’”.

Pese a su salida, Katie Zacharia seguiría en la estima del gobierno republicano. Fuentes indicaron a CNN que ella y su familia cenarán este viernes con el vicepresidente JD Vance.

El breve paso de Katie Zacharia en la secretaría de prensa

El 13 de octubre, la nueva secretaria de prensa encabezó su primera conferencia en la Casa Blanca. Fue un breve encuentro donde solo respondió a preguntas de tres periodistas.

Su primer encuentro despertó dudas sobre su profesionalismo, debido a que daba respuestas breves e inconclusas. Incluso se equivocó al confundir a Donald Trump con su esposo.

Además, en redes sociales y programas se anunció a su misma gomo abogada, aunque no pasó el examen para obtener su licencia y ejercer la profesión.

En su programa, el presentador Sean Hannity de Fox News preguntó: “Usted se presentó al examen de abogacía, pero no aprobó el examen de abogacía, ¿correcto?”, a lo que ella respondió “sí”.

Además, en una entrevista con Hannity, se le preguntó si alguna vez había presentado este examen por segunda vez. Ella respondió que “no lo hice”.

“Tuve cuatro hijos en seis años (…) Nunca fue mi intención ejercer la abogacía“.

Asimismo, declaró al medio Real America’s Voice que no pasó su primer examen porque estaba “distraída y abrumada” por los planes para mudarse a China con su marido.

Pese a eso, en China trabajó como asesora jurídica, ya que la ley de dicho país permite realizar ciertos trabajos jurídicos a ciudadanos extranjeros.

Katie Zacharia reemplazó a Karoline Leavitt como secretaria de prensa, quien renunció en agosto para pasar más tiempo con su familia.

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