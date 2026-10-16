Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: la tablet que restaura fotos con IA y reproduce video hasta por 23 horas

Conocimos la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | Foto: Alfredo Narváez

La nueva serie de tabletas de Samsung llega a México con la Galaxy Tab S12 Ultra y Plus, las cuales conjuntan inteligencia artificial (IA), rendimiento de alcance profesional y herramientas de creación en un dispositivo portátil grande pero potente.

Un reportero de Unotv.com pudo probar la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, que no solo resiste casi 24 horas de reproducción continua, sino que cuenta Galaxy AI, una pantalla de gran formato y una S Pen incluida que se adhiere magnéticamente al dispositivo.

En una sesión especial, el periodista pudo consultar información, escribir, editar imágenes, crear diseños originales y realizar varias actividades a la vez con la herramienta de pantalla dividida.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, la IA que restaura fotos imposibles de restaurar

La Samsung Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con herramientas de inteligencia artificial incorporadas al dispositivo y que permiten, entre otras cosas, editar fotos sin necesidad de abrir Gemini o descargar otra aplicación.

El reportero de Uno TV tomó una foto antigua prácticamente rota a la mitad y con una mancha; con solo presionar el logo de Galaxy AI, seleccionó las partes faltantes, presionó la opción “Borrar” y se rellenaron las partes faltantes de la imagen.

Cabe destacar que Samsung sigue mejorando las funciones de IA que nacieron con sus primeras herramientas, enfocándose en este caso en las herramientas de creatividad y diseño.

La Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con la aplicación “Estudio creativo“, en donde los usuarios pueden dibujar garabatos y transformarlos en diseños casi profesionales en distintos estilos de animación.

Cabe señalar que el reportero utilizó este dispositivo durante más de una hora sin apagar la pantalla ni una vez y, además de que no se sobrecalentó, la batería apenas se desgastó cerca de un 5%.

Misael Moreno, director de Marketing de la división Mobile eXperience en Samsung México, habló en exclusiva con Unotv.com sobre los alcances de dispositivos como la Galaxy Tab S12 Ultra.

“Además de tener mucha más pantalla, el nivel de batería que nos puede ofrecer para esas jornadas de trabajo y productividad es muy diferente, entonces creo que cada hora tiene su lugar“, celebró.

Misael Moreno con la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | Foto: Alfredo Narváez

Una tablet ideal para diseñadores y creativos

La Samsung Galaxy Tab S12 Ultra es particularmente amplia y, prácticamente, funciona como un lienzo en blanco que no solamente permite diseñar con mayor lujo de detalle, sino tener diversas aplicaciones abiertas a la vez.

“Ya sea que se trate desde comunicaciones… tenemos desde hace un par de años esta traducción en tiempo real a través de IA hasta esta creación o edición de de imágenes, de videos. Este es un estudio profesional para para crear”. Misael Moreno

El artista visual Óscar Torres brindó una serie de consejos a periodistas y creadores de contenido sobre cómo utilizar una herramienta de diseño intuitiva. Más allá de la herramienta, el experimento sirvió para probar el S Pen.

Debido al gran tamaño de la tablet, puede llegar a ser necesario el uso del lápiz inteligente que también tiene la capacidad de adherirse de manera magnética al costado del dispositivo como si se tratara de un soporte.

“Nuestro equipo se esforzó en crear una tablet que sea súper fácil de usar. Ya sea que todo el día le estés dando a las hojas de cálculo y las presentaciones o seas alguien mucho más creativo o sus artistas visuales“, dijo Misael Moreno.

Más características de la Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

La Samsung Galaxy Tab S12 Ultra esta pensada tanto para tareas de productividad como de diseño y creación, así como para brindar a los usuarios un dispositivo ideal para el consumo de contenido como películas o videojuegos.

“Tus necesidades pueden cambiar de un día a otro, no creo que esta tablet tenga un uso específico. Al contrario, se desempeña muy bien para sesiones de gaming o de trabajo, para disfrutar de una película completa o varias en el avión, o estar viendo y editando los recuerdos de tu vida”. Misael Moreno

La Samsung Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con un precio a partir de los $29,999.00.

La Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con una pantalla de 14.6 pulgadas y un grosor de 5.1 mm; además, incorpora tecnología Dynamic AMOLED 2X, con hasta 1,600 nits de brillo máximo.

También cuenta con un procesador de 3 nanómetros que permite ejecutar tareas exigentes, desde edición de contenido hasta multitarea con asistencia de inteligencia artificial.

Y cuenta con una cámara de vapor 3D que ayuda a disipar el calor durante sesiones prolongadas de uso.

La batería ofrece hasta 23 horas de reproducción de video en la Galaxy Tab S12 Ultra, bajo condiciones de prueba. La carga completa tarda aproximadamente 95 minutos, según las condiciones de carga.

Ambos modelos cuentan con resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 y audio espacial de cuatro canales para video clases, entretenimiento y edición de contenido.

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