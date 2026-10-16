Michelle Vieth emprende acciones legales contra Héctor Soberón por caso de video íntimo; el actor responde

Michelle Vieth emprende acciones legales contra Héctor Soberón. Foto: AFP

Michelle Vieth emprendió acciones legales contra su exesposo, el actor Héctor Soberón, al solicitar medidas de protección urgentes ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La petición está relacionada con la difusión de un video íntimo ocurrido en 2004 y con las declaraciones que, de acuerdo con la representación legal de la actriz, Soberón ha realizado públicamente sobre el caso.

“La petición se basa en conductas que, a juicio de Michelle y su representación legal, constituyen violencia de género, digital y mediática”, dice el comunicado con fecha del 15 de octubre.

“De acuerdo con lo planteado ante el juzgador, y a pesar del tiempo transcurrido, el señor Soberón continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que Michelle fue víctima y sobre el material de carácter íntimo vinculado con esos hechos”, asegura el documento.

¿Por qué Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón?

En el comunicado, la representación legal de Michelle Vieth señaló que Héctor Soberón continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que, según el documento, fue víctima la actriz y sobre el material íntimo vinculado con esos hechos.

Los abogados indicaron que el actor ha abordado el tema en su cuenta de Instagram, así como en entrevistas y publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas digitales.

Según lo expuesto por el equipo jurídico, en esas intervenciones Soberón menciona a Vieth por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y realiza expresiones que, a juicio de sus representantes, la desacreditan.

La defensa sostiene que estas declaraciones provocan que el caso vuelva a circular entre los usuarios de internet, lo que prolongaría la afectación y expondría a la actriz a una revictimización constante.

Con esta acción legal, la actriz busca:

Detener la violencia y la revictimización

Impedir que tales conductas se repitan

Salvaguardar su dignidad, intimidad y honra

Que otras víctimas de violencia digital sepan que existen mecanismos legales para su defensa y que no están solas

El equipo jurídico también hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para abstenerse de buscar, reproducir o compartir cualquier material íntimo relacionado con el caso.

¿Qué dijo Héctor Soberón tras darse a conocer las acciones legales?

Después de que se diera a conocer la solicitud de medidas de protección, Héctor Soberón publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dice que Vieth “tiene derecho a solicitar tutela judicial”.

“Derivado del comunicado realizado por la señora Michelle Vieth, ella tiene el derecho de solicitar tutela judicial, manifestando que no se ha emitido comunicación referente a ella; siendo el suscrito respetuoso de las leyes de nuestro país así como de la igualdad a la que, como gobernados, tenemos derecho y de la imparcialidad de la autoridad judicial”, informó el actor.

Además, el actor la madrugada del 16 de octubre hizo un posteo en el que se relacionó al comunicado de su expareja.

“Una mentira, por bien contada que esté, sigue siendo una mentira. La verdad siempre es verdad, todo se paga en la vida”, escribió el actor.

En la misma publicación, Soberón compartió una reflexión sobre cómo actuar cuando alguien considera que ha sido lastimado.

“Hay un Dios que todo lo ve y un juez implacable llamado tiempo. Cuando te hagan daño, guarda silencio. No te rebajes. No expliques. Déjalos creer que ganaron. Mientras tú sanas y te elevas. No busques venganza. La vida se encarga”, agregó.

El actor también compartió imágenes con mensajes relacionados con “mentiras y el karma” en sus historias de Instagram.

¿Qué sigue en el proceso legal de Michelle Vieth?

La representación legal de Michelle Vieth precisó que corresponderá a la autoridad judicial valorar la solicitud y determinar las medidas que correspondan.

Hasta el momento, no se ha informado de una resolución sobre la petición, por lo que el procedimiento permanece pendiente de la determinación judicial.

Por recomendación de sus abogados, Michelle Vieth no emitirá declaraciones mientras el procedimiento continúe en curso. Su equipo informó que dará a conocer cualquier resolución cuando exista una determinación de las autoridades.

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