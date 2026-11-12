“Contesta mis llamadas”: María José pone voz al dolor de las relaciones que terminan por culpa de terceros

Habla de relaciones perdidas por terceros y falta de madurez. Foto: Oscar Gómez

“Contesta mis llamadas” es la nueva canción de María José, en la que la cantante habla de cómo la intervención de terceras personas puede terminar con una relación sentimental, familiar o laboral.

“Cuando los chismes, el qué dirán o el ‘me dijeron que’ rompen una relación, es lo que dice la canción, por el ruido de los demás, por el ruido de la gente y que no se aclaren las cosas”, destacó.

En este contexto, “La Josa” resaltó lo frustrantes que pueden ser estas situaciones, en especial cuando no hay oportunidad de defenderse.

“Bueno, si ya no quieres seguir con esta relación, dímelo de frente. Yo creo que no hay nada más frustrante que acaben con una relación o que te digan ‘¿sabes qué? Vete’, y no tengas el poder de réplica”, agregó.

El tema fue escrito por Ana Bárbara, con quien María José ya ha trabajado en diversas ocasiones. En entrevista con Unotv.com, la cantante nos contó una situación que vivió y que se relaciona con lo que plantea la canción.

“Fue justamente un chisme. Un chismecillo que escucharon por otro lado y entonces ‘me dijeron que’, y bye, bloqueado y ya ni modo, ya no pudo volver a responderle absolutamente nada y dije, ‘bueno si es lo que tú crees y quieres creer, adelante’. En ese caso la relación laboral se terminó”, contó.

Aunque mencionó que estas situaciones afectan aún más cuando se trata de alguien cercano, María José reconoció que lo más sano es, como plantea el título de su canción, pedir que contesten las llamadas y hablar las cosas de frente.

“Creo que es lo más adulto y lo más humano que se puede hacer. Pero hay gente muy inmadura, que le hace falta justamente esa madurez emocional para enfrentar las cosas como vengan”, resaltó la artista.

También señaló que, cuando no existe la posibilidad de dialogar, una manera de superar la situación es trabajar con uno mismo, y una herramienta para hacerlo es la terapia.

“Cuando vas a terapia es porque tienes un corazón, un cerebro y un alma y hay que trabajarlos. Así como cuando vas al dentista, al oculista, al gastro, así también tienes que ir”, destacó la cantante.

¿Qué sabemos del nuevo disco de María José?

“Contesta mis llamadas” es el tercer sencillo de su próximo álbum, “Alma de Mujer”, que verá la luz el 4 de marzo de 2027.

Anteriormente, compartió “Respirar” y “La Mala del Cuento”. Al igual que su lanzamiento más reciente, los sencillos anteriores cuentan sus propias historias y tienen un discurso particular.

El primer sencillo habla de tocar fondo y de que lo único que queda es subir, mientras que el segundo, escrito por Paty Cantú, aborda el momento en que una persona acepta que se equivocó y asume las responsabilidades que esto conlleva.

“Todo el disco habla de la mujer que soy hoy, una mujer con muchísimos matices, con días buenos, con días malos, días guapos y días feos, con problemas personales y profesionales, con diversiones y frustraciones, y creo que de eso trata todo el disco”. María José, cantante

¿Qué significa este disco para ella?

Con 11 tracks confirmados y posiblemente uno más en camino, “Alma de Mujer” contará con canciones de Ana Bárbara y Paty Cantú, así como de Pablo Preciado, Leonel García, Pablo Pinilla y Bruno Danzza, entre otros.

Por otro lado, musicalmente, su próximo álbum hace un guiño al estilo que caracterizó a María José hace 20 años y, al mismo tiempo, apuesta por una interpretación más intensa.

“‘Alma de Mujer’ también tiene esos toquecitos de rock pop que hice hace 20, 18 años, que extrañaba un poquito, que siempre va a tener esta onda ochentera que a mí me gusta muchísimo, pero es una cosa mucho más interpretativa, tal vez menos preciosista. En los últimos discos he buscado que no se oiga bonito, sino que se oiga con fuerza”. María José, cantante

La artista prevé que “Alma de Mujer” sea el sencillo que acompañe el lanzamiento del álbum en marzo del próximo año.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.