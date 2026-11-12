Atención, viajeros: Expedia lanza ofertas por Buen Fin y prepara descuentos de hasta 75%

Conoce los descuentos y ofertas para viajeros. Foto: Cuartoscuro

Si eres un viajero y estás pensando en aprovechar los descuentos de temporada de compras y planeación, tal vez te interesa conocer los descuentos y ofertas que Expedia tiene para el Buen Fin 2026 y otras fechas.

La agencia de viajes anunció su temporada de descuentos para el Buen Fin 2026 los cuales estarán disponible del 10 al 16 de noviembre y donde se podrán conseguir hasta 50% en hospedaje.

Uno de los atractivos para este Buen Fin es que se puede conseguir hasta 4 mil 200 pesos de ahorro adicional siempre y cuando se utilice el código BUENFIN y se realice una compra mínima de 27 mil pesos.

¿Cuándo serán las ofertas de Expedia por Black Friday?

Si no te diera tiempo aprovechar las ofertas del Buen Fin todavía podrías disfrutar de las promociones del Black Friday que comenzarán el 17 de noviembre y terminarán el 3 de diciembre de 2026. Durante este periodo habrá descuentos de hasta 40% en hoteles y rentas vacacionales seleccionados, además de promociones en paquetes, vuelos, renta de autos y actividades.

Las ofertas más atractivas llegarán en tres fechas específicas:

Black Friday: 27 de noviembre con descuentos hasta del 75%

Cyber Monday: 30 de noviembre con descuentos hasta del 75%

Travel Tuesday: 1 de diciembre con descuentos hasta del 75%

Durante esos días, Expedia lanzará ofertas relámpago con hasta 75% de descuento en alojamientos seleccionados, a partir de las 8:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Estas promociones tendrán disponibilidad limitada y los hoteles participantes podrán variar según la fecha y el destino.

¿Qué otros descuentos habrá para viajar?

La temporada de ofertas también incluirá promociones en distintos servicios turísticos:

Paquetes: descuentos de 30% o más en paquetes seleccionados

descuentos de 30% o más en paquetes seleccionados Renta de autos: hasta 10% de descuento en alquileres participantes

hasta 10% de descuento en alquileres participantes Actividades: descuentos de 30% o más para miembros de Expedia One Key

descuentos de 30% o más para miembros de Expedia One Key Vuelos: ofertas a destinos populares. Los miembros que reserven un vuelo podrán obtener 360 pesos en OneKeyCash, sujetos a condiciones, para utilizarlos durante los siguientes 30 días

¿Hasta cuándo podrás viajar con estas promociones?

Las ofertas generales de Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday serán válidas para viajes hasta el 30 de diciembre de 2027, mientras que las ofertas relámpago con descuentos de hasta 75% aplicarán para estancias hasta el 30 de abril de 2027.

Expedia recomienda revisar las fechas, condiciones y disponibilidad antes de reservar, ya que los descuentos no aplican a todos los alojamientos ni a todos los servicios.

Si estás interesado en aprovechar los descuentos y promociones de Expedia, consulta la página oficial.

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