Oposición en el Senado denuncia inacción de la FGR tras escándalo en el INE y advierte riesgos para la elección de 2027

Senadores de oposición. Foto: Uno TV

Bloques de oposición en el Senado de la República alzaron la voz contra la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, al tiempo que advirtieron que no existen garantías de imparcialidad para los comicios de 2027.

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron el trato diferenciado de las autoridades judiciales e hicieron un llamado a destrabar la convocatoria para designar a la nueva titularidad del órgano electoral, actualmente detenida en la Cámara de Diputados.

“Existen denuncias que duermen el sueño de los justos”

El senador del PRI, Alejandro Moreno, recriminó el estancamiento de las indagatorias presentadas contra perfiles afines al oficialismo e informó que llevarán las instancias legales a foros externos ante la falta de avances locales.

“Todas las denuncias que hay contra quienes están en el gobierno, quienes están vinculados o son socios de Morena, duermen el sueño de los justos. No hay ninguna investigación, no hay ninguna posibilidad de que se haga justicia y nosotros vamos a denunciar a nivel internacional”, Alejandro Moreno, senador del PRI

Por su parte, el senador del PAN, Mauricio Vila, urgió a la FGR a actuar con rigor e imparcialidad en este y otros asuntos de relevancia pública.

“No sé qué está pasando en la fiscalía. Lo que queremos es que demuestren que hay la voluntad de poder investigar este tema a fondo; es de la mayor relevancia nacional y la petición del PAN es que todos los temas se traten con la misma severidad”, Mauricio Vila, senador del PAN

Proceso frenado en San Lázaro y tensión hacia 2027

A la inactividad fiscal se suma la preocupación por el retraso en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria formal para la nueva presidencia del arbitraje electoral. De acuerdo con el bloque opositor, la dilación busca mantener el statu quo en el organismo.

“No han trabajado ni en la convocatoria. Ayer se votó y no hay nada; está claro que van a patear el bote y van a querer que el INE se quede como está”, Alejandro Moreno, senador del PRI

Bajo este contexto de incertidumbre institucional, la oposición alertó sobre el riesgo que corren los comicios venideros si no se esclarecen los señalamientos en el INE ni se renueva la directiva con un perfil independiente.

“No vemos garantizado el proceso mientras no tengamos la certeza de que existe un árbitro imparcial. Hoy vemos un escándalo de corrupción en el INE y aquí es donde vamos a ver la voluntad de Morena para tener un proceso imparcial”, Mauricio Vila, senador del PAN

Respuestas a la Presidencia de la República

Ante los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien acusó a los partidos opositores de intentar desacreditar la elección de 2027 valiéndose de los recientes cuestionamientos al INE—, los senadores rechazaron las descalificaciones y atribuyeron la responsabilidad del panorama actual al grupo en el poder.

“¡Que no se haga bolas la presidenta! Claudia sabe que Guadalupe Taddei es Morena y Morena es Guadalupe Taddei”, Alejandro Moreno, senador del PRI

En la misma línea, Mauricio Vila concluyó que el partido oficialista debe rendir cuentas sobre la conducción institucional del país y las designaciones impulsadas en años recientes.

“Morena ya gobernó este país, ya se tienen que hacer responsables de las decisiones que tomaron, especialmente de las que han salido mal. Es impensable que alguien crea que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE sin el apoyo del partido en el poder”, Mauricio Vila, senador del PAN

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