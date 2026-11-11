¿Fuera de Nvidia? Jensen Huang enfrentaría una posible salida tras dos presuntas infidelidades

Jensen Huang podría dejar la cabeza de Nvidia. Foto: Reuters

La junta directiva de Nvidia estaría analizando el futuro de su director ejecutivo, Jensen Huang, luego de que trascendieran informes sobre dos presuntas relaciones extramaritales, una de ellas con una mujer señalada como posible espía china.

La controversia ha puesto bajo escrutinio la conducta del empresario y sus vínculos personales, mientras crece la presión sobre la compañía tecnológica.

La agencia Reuters retomó este miércoles información publicada por The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto y señaló que la junta directiva se prepara para determinar el futuro de Huang al frente de la empresa.

Aunque los reportes apuntan a una posible salida del directivo, hasta el momento no se ha confirmado una decisión de Nvidia sobre su permanencia.

¿Quién sería la segunda mujer relacionada con Jensen Huang?

A la controversia se sumó otro informe publicado por The New York Times, que señaló que cinco personas vinculadas con la compañía relacionaron a Jensen Huang con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.

Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente estos informes y que Nvidia tampoco respondió a sus solicitudes de comentarios.

Esta revelación se suma a la polémica que involucra a Alice Huang, con quien el CEO habría mantenido otra relación extramarital y quien, de acuerdo con información de inteligencia estadounidense, habría facilitado el envío de chips de Nvidia a empresas chinas.

Un momento complicado para el CEO de Nvidia

Los nuevos reportes llegan días después de que Jensen Huang reconociera haber sido infiel a su esposa, mientras la junta directiva de Nvidia sigue con la investigación para determinar si el empresario fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

El caso ha despertado el interés de legisladores, inversionistas y miembros de la propia compañía, debido a las posibles implicaciones de sus relaciones personales y los señalamientos sobre los vínculos de Alice Huang con operaciones relacionadas con tecnología estadounidense.

En medio de la controversia, las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 8% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa. Además, se informó que la compañía ha perdido más de 300 mil millones de dólares en valor de mercado desde que se conoció la información sobre el supuesto romance con Alice Huang.

Una eventual salida de Jensen Huang representaría un importante cambio de liderazgo para Nvidia, empresa valuada en aproximadamente 4 mil millones de dólares y pieza central de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

La compañía mantiene una posición dominante en el mercado de chips utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial y alimentar servicios como ChatGPT, desarrollado por OpenAI.

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