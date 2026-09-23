Polo y Odalys están activos al mismo tiempo: ¿dónde están los dos huracanes y cuál representa riesgo para México?

Huracán Polo y Odalys avanzan en el Pacífico. Foto: AFP

El huracán Polo y el huracán Odalys se mantienen activos en el océano Pacífico, aunque sus trayectorias previstas son diferentes. Mientras Polo se desplaza cerca de las costas de México, Odalys avanza hacia aguas más profundas.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Polo permanece como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localiza aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 km/h, con un desplazamiento lento hacia el norte a 4 km/h.

¿Qué estados afecta el huracán Polo?

Debido a su cercanía con el litoral mexicano, las bandas nubosas de Polo generan lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca.

También se prevé oleaje de entre 7 y 9 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas.

Polo continuará bajo seguimiento debido a su cercanía con las costas nacionales y a que cualquier modificación en su trayectoria podría cambiar los efectos previstos para territorio mexicano.

¿Dónde está el huracán Odalys?

Por su parte, el huracán Odalys se desplaza más al oeste sobre el océano Pacífico y mantiene una trayectoria hacia el noroeste, principalmente sobre mar abierto.

Las proyecciones actuales señalan que Odalys continuará alejándose de las costas mexicanas, mientras que Polo mantiene una trayectoria más próxima al litoral.

⚠️ #Odalys ahora como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a más de 2,000 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia no representa peligro para #México. https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/3G0Yqah12M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

¿Polo y Odalys podrían juntarse?

La presencia simultánea de dos ciclones en una misma región del océano lleva a preguntar si ambos sistemas podrían interactuar.

En meteorología existe un fenómeno conocido como efecto Fujiwhara, que puede presentarse cuando dos ciclones tropicales se acercan lo suficiente entre sí.

Durante este proceso, los sistemas pueden comenzar a girar alrededor de un centro común, modificando sus trayectorias. En determinadas circunstancias, el ciclón de mayor intensidad puede terminar absorbiendo al sistema más débil.

Sin embargo, que dos ciclones estén presentes en el mismo océano no significa por sí mismo que vayan a interactuar. La distancia entre ambos sistemas, su intensidad, tamaño, velocidad de desplazamiento y las condiciones atmosféricas determinan si puede producirse este tipo de interacción.

¿Odalys y Polo impactarán México?

Las proyecciones mencionadas en el reporte no contemplan un impacto directo de ambos ciclones en las costas mexicanas.

Odalys mantiene una trayectoria hacia aguas profundas del Pacífico, mientras que Polo se desplaza cerca del litoral occidental de México.

No obstante, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de ambos fenómenos y recomiendan a la población consultar las actualizaciones oficiales de los pronósticos meteorológicos.

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