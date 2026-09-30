Comando, el chihuahua que sorprende como recluta de la Guardia Nacional

Comando es el miembro más pequeño.

La Guardia Nacional presentó a Comando, un chihuahua de apenas 13 meses que se ha convertido en uno de sus integrantes caninos más llamativos. El pequeño perro es entrenado para actividades de búsqueda y rescate, además de participar en eventos con la población.

Con apenas 21 centímetros de altura y alrededor de siete kilogramos de peso, Comando cuenta con un pequeño chaleco táctico, casco, gafas y hasta una cámara colocada sobre la cabeza para realizar sus actividades.

Comando, an adopted Chihuahua, has become Mexico's smallest National Guard member, helping the force build community trust in Mexico City despite its 350 dogs being mostly large breeds https://t.co/yhxVKoxst4 pic.twitter.com/Y3OESn2k2H — Reuters (@Reuters) September 30, 2026

¿Quién es Comando, el chihuahua de la Guardia Nacional?

Comando es un chihuahua de 13 meses que fue adoptado hace aproximadamente seis meses en el estado de Chihuahua, entidad que dio nombre a esta raza de perros mexicanos.

Sus anteriores dueños eran adultos mayores que ya no podían hacerse cargo de él. Tras su adopción, comenzó una nueva etapa acompañado por elementos de la Guardia Nacional.

Aunque su tamaño podría hacerlo parecer solamente una mascota, los encargados de su preparación buscan desarrollar otras habilidades.

Durante una sesión de entrenamiento realizada en la Ciudad de México, Comando fue visto subiendo escaleras y atravesando obstáculos, mientras Roko, otro perro de mayor tamaño y completamente entrenado, participaba en las actividades.

La teniente Debora Hernández explicó que la presencia del pequeño chihuahua busca romper con la idea de que solamente los perros grandes pueden participar en actividades de la corporación.

También destacó el papel que puede tener Comando para acercar a los elementos con las personas.

“Debajo del uniforme, somos seres humanos”, señaló la teniente en declaraciones recogidas por Reuters.

Comando también se prepara para búsqueda y rescate

Los elementos encargados de su preparación señalaron que el chihuahua también recibe entrenamiento relacionado con búsqueda y rescate. Su pequeño tamaño lo distingue de los ejemplares que normalmente forman parte de las unidades caninas.

Comando entrenando con la Guardia Nacional.

La fuerza canina de la Guardia Nacional cuenta con aproximadamente 350 perros, según los datos proporcionados a Reuters. Entre las razas utilizadas se encuentran principalmente perros asociados con labores de trabajo, como pastores alemanes y labradores retriever.

Comando representa una excepción.

Los chihuahuas son conocidos por ser perros pequeños, alertas y con mucha energía, pero no suelen relacionarse con labores operativas dentro de corporaciones de seguridad.

De Chihuahua a los eventos públicos de la Guardia Nacional

Además de su entrenamiento, Comando ya participa en ceremonias cívicas, visitas escolares y actividades comunitarias.

Comando en pleno entrenamiento.

Su apariencia también lo ha convertido en uno de los integrantes más reconocibles de la corporación.

El pequeño chihuahua incluso estuvo presente durante actividades relacionadas con el Desfile de Independencia de México y su imagen comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Comando.

Su casco, sus gafas y el chaleco adaptado a su tamaño han provocado la aparición de fotografías, ilustraciones y memes. Incluso ya existe una versión animada inspirada en él.

Para la Guardia Nacional, sin embargo, su presencia tiene como objetivo generar una relación más cercana entre los elementos de la institución y las personas durante actividades públicas.