Top 3: los mejores disfraces de las famosas para Halloween 2026

Las famosas apostaron por nuevos y clásicos de esta temporada. Foto: Getty Images

Paris Hilton, Kim Kardashian y Victoria Justice se coronan en el top de los mejores disfraces de este Halloween 2026; y es que a pocos días de la celebración, las famosas mostraron en redes sociales sus terroríficos outfits y dieron ideas para quienes todavía no deciden que usar el 31 de octubre.

Si todavía no decides qué disfraz usar, estas tres propuestas pueden servirte de inspiración para la noche de Halloween.

1. Paris Hilton recrea el icónico look de Britney Spears

Paris Hilton eligió rendir homenaje a Britney Spears con un atuendo inspirado en el que la cantante utilizó durante su presentación de “I’m a Slave 4 U”.

La empresaria lució un top verde brillante, shorts azules con detalles negros, medias oscuras y cabello rubio largo. Los accesorios y la combinación de colores completaron una caracterización inspirada en uno de los looks más reconocibles de la carrera de Spears.

Su elección recupera la estética de una de las presentaciones más recordadas del pop y demuestra que los atuendos de artistas musicales también pueden convertirse en una opción para Halloween.

2. Kim Kardashian se transforma en North West

Kim Kardashian apostó por un disfraz distinto al caracterizarse como su hija North West, la influencer compartió una imagen en la que aparece con una larga cabellera azul turquesa, maquillaje oscuro y pedrería alrededor de los ojos.

El conjunto negro con estampado blanco, las joyas plateadas y los accesorios metálicos completaron el estilo alternativo de la caracterización. La propuesta destaca por reproducir la estética de North, quien suele experimentar con diferentes estilos de cabello, maquillaje y vestuario.

3. Victoria Justice apuesta por un disfraz de terror

Victoria Justice eligió una caracterización de estilo gótico para una fiesta de Halloween “Love Zombie: The Resurrection”, celebrada en Say Yes el 13 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

La actriz lució un atuendo negro con detalles de encaje y una gargantilla, acompañado de maquillaje que la convierte en un muerto viviente con algunas manchas de sangre, pupilentes de color blanco y ropa desgarrada. Su propuesta se aleja de las recreaciones de celebridades y apuesta por una imagen oscura, ideal para quienes prefieren los disfraces relacionados con el terror y los personajes sobrenaturales.

El maquillaje es uno de los elementos centrales de esta caracterización y una alternativa para quienes buscan un disfraz que puedan complementar con prendas negras y accesorios que ya tienen en casa.

Si todavía no tienes disfraz para este 31 de octubre, sus looks pueden servirte como inspiración para celebrar Halloween con un toque de creatividad.

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