TPS salvadoreño en limbo: el Seguro Social frena pensiones

La fecha de finalización del TPS para El Salvador fue el 9 de septiembre. Foto: AFP

Más de 200 mil salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) siguen sin saber si el gobierno de EE. UU. extenderá o cancelará su protección migratoria, casi siete semanas después del 9 de septiembre de 2026, fecha en que vencía. Ante esto, más de 40 legisladores exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una respuesta formal, según un comunicado del congresista Jim McGovern.

Esa falta de definición alcanzó a jubilados salvadoreños que recibieron cartas de la Administración del Seguro Social (SSA). En ellas, la agencia les informó que no puede pagarles su beneficio porque no están presentes legalmente en EE. UU., de acuerdo con Univision.

El aviso del Seguro Social chocó con la postura del DHS y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que sostienen que los salvadoreños con TPS conservan su protección, y dejó a esas familias sin saber cómo recuperar sus pagos.

¿Qué exigen los congresistas y qué ha dicho el DHS?

La carta de los legisladores está fechada el 22 de octubre y dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. En ella pidieron respuesta a otra carta, enviada el 9 de julio por 80 miembros del Congreso, que solicitaba extender el TPS de El Salvador. También preguntaron cuándo sabrán los beneficiarios cuál será la decisión final, porque “al 22 de octubre de 2026, todavía no hemos recibido respuesta”.

McGovern calificó la situación con dureza al afirmar que “el silencio no es una respuesta aceptable” y que mantener a cientos de miles de personas en este limbo legal “es cruel e injusto”.

En su comunicado, el congresista recordó que nueve de cada 10 salvadoreños con TPS forman parte de la fuerza laboral. Este grupo paga cerca de mil 500 millones de dólares al año en impuestos, y más de 150 mil niños estadounidenses tienen un padre o una madre con TPS que trabaja.

Del lado del gobierno, la postura oficial se resume en un aviso que USCIS mantiene en su página oficial del TPS para El Salvador. El aviso dice que “se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno” y que, mientras tanto, los salvadoreños con TPS “conservan su protección, incluido el permiso de trabajo”. Ese silencio mantiene vigente la protección de los salvadoreños pese a la omisión del DHS, aunque sin una fecha de vencimiento definida.

La regla del Seguro Social que frena las pensiones

La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social solo permite pagar beneficios de jubilación dentro de EE. UU. a extranjeros con presencia legal durante todo el mes, según el manual de procedimientos de la agencia. Cuando esa presencia no se acredita, el pago se suspende, pero el derecho a la pensión no se pierde. Si la suspensión se aplica de forma retroactiva, la agencia genera un cobro por los pagos hechos de más.

Esa regla encaja con lo que vivió un jubilado salvadoreño que ha trabajado durante décadas y pagado impuestos desde que llegó a EE. UU. en 1990. El Seguro Social le pidió devolver el pago de octubre, y su familia contó que también les cancelaron el seguro médico.

Otra sección del mismo manual indica que el TPS se comprueba con un permiso de trabajo de categoría A12 o con el formulario I-94. La agencia verifica esos documentos con el sistema SAVE del DHS y, en el caso del TPS, los acepta aunque estén vencidos.

Aun así, advierte que “el TPS no es para siempre” y pide revisar que el país siga en la lista. La agencia no ha explicado públicamente por qué suspendió estos pagos. El abogado de inmigración Alex Gálvez atribuyó la medida a que el TPS no fue extendido formalmente y sostuvo que contradice lo que publicó USCIS.

🚨 ÚLTIMA HORA



Funcionario del DHS asegura que los salvadoreños con TPS pueden permanecer en EEUU hasta que se tome una decisión sobre su estatus.



El Salvador es el único país del continente que continúa con protección de TPS. pic.twitter.com/bzNN6T2Vgt — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 9, 2026

¿Qué dice la ley sobre la extensión automática del TPS?

La ley que regula el TPS obliga al gobierno a revisar las condiciones del país al menos 60 días antes de que termine cada periodo y a publicar su decisión en el Registro Federal. Si no determina que el país dejó de cumplir los requisitos, la designación “se extiende por un periodo adicional de 6 meses”. Si decide terminarla, la terminación no puede entrar en vigor antes de 60 días después de publicado el aviso.

Con base en esa regla, abogados de inmigración calculan que la protección de los salvadoreños seguiría hasta el 9 de marzo de 2027, aunque esa fecha no aparece en ningún documento oficial. Hay un precedente de 2025, cuando el gobierno no decidió a tiempo sobre Sudán del Sur y su TPS se extendió automáticamente 6 meses, según E-Verify.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) recordó que en ese caso el DHS sí publicó un aviso. Por eso advirtió que confiar en una “extensión silenciosa” para El Salvador es una apuesta riesgosa, ya que USCIS no ha extendido los permisos de trabajo ni ha dado nuevas fechas a los sistemas de verificación que usan empleadores y agencias.

¿Qué documentos pueden mostrar los salvadoreños con TPS para seguir trabajando?

La última guía de USCIS para el formulario I-9, el que usan las empresas para verificar quién puede trabajar, se publicó el 3 de septiembre de 2026. Desde entonces no hay instrucciones nuevas para El Salvador en la sección de noticias de I-9 Central. Esa guía cubría permisos con categoría A12 o C19 que vencían entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre de 2026, y fijaba esta última fecha como nuevo vencimiento.

Con esa guía y la alerta vigente de USCIS, estos son los documentos que un trabajador salvadoreño con TPS puede tener a la mano frente a su empleador:

El permiso de trabajo (EAD) con categoría A12 o C19, aunque haya vencido entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre de 2026.

El aviso de USCIS que extendía ese permiso hasta el 9 de septiembre, que la agencia envió por correo y a las cuentas de myUSCIS.

Una copia impresa y fechada de la alerta de USCIS que confirma que los salvadoreños con TPS conservan su permiso de trabajo. La propia guía del 3 de septiembre permite al empleador descargar la alerta y anexarla al formulario I-9.

El despacho de abogados laborales Fisher Phillips recomendó a los empleadores no anotar en el I-9 una fecha de vencimiento supuesta ni pedir documentos adicionales. Quien enfrente problemas en su trabajo puede apoyarse en el aviso que protege el empleo de los salvadoreños con TPS.

¿Qué hacer si llega una carta de suspensión del Seguro Social?

Una carta de suspensión no es la última palabra, porque el Seguro Social permite pedir una revisión completa del caso, llamada reconsideración. La hace alguien que no participó en la primera decisión, de acuerdo con la guía oficial de apelaciones de la agencia. Para no perder plazos, el proceso se puede organizar así:

El afectado tiene 60 días para pedir la reconsideración , y la agencia da por hecho que la carta llegó 5 días después de la fecha impresa

, y la agencia da por hecho que la carta llegó 5 días después de la fecha impresa La solicitud se puede hacer en línea, con el formulario SSA-561, en una oficina local o al 1-800-772-1213, de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m. El servicio de intérprete es gratuito

Conviene adjuntar pruebas del TPS, como el permiso de trabajo A12, el formulario I-94 y una copia de la alerta de USCIS

La persona puede nombrar a un abogado o representante con el formulario SSA-1696 y avisar a la oficina de su congresista, como sugirió Gálvez

Mientras llega la decisión del DHS, algunos gobiernos locales buscan respaldar a esta comunidad. En Los Ángeles, el Concejo Municipal evalúa ayuda para renta y abogados para salvadoreños con TPS. Si el gobierno decide terminar el programa, existen alternativas legales para salvadoreños si el TPS termina, que conviene revisar con un abogado antes de cualquier fecha límite.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.