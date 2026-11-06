¿Por qué el feriado del 20 de noviembre se recorre al lunes 16 en 2026?

16 de noviembre será el feriado por día de la Revolución. Foto: Cuartoscuro

El feriado por el aniversario de la Revolución mexicana, que se conmemora cada 20 de noviembre, se recorrerá al lunes 16 en 2026. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso obligatorio por esta fecha corresponde al tercer lunes de noviembre, sin importar qué día de la semana caiga el aniversario histórico.

Por esta razón, aunque el 20 de noviembre de 2026 será viernes, las personas trabajadoras tendrán como día de descanso obligatorio el lunes 16, lo que permitirá un fin de semana largo de tres días. Pero ¿desde cuándo se aplica esta medida y por qué se decidió recorrer algunos feriados?

¿Por qué el descanso del 20 de noviembre será el lunes 16 en 2026?

La razón está en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece los días de descanso obligatorio para las personas trabajadoras en México.

En su fracción VI, la legislación señala que el descanso correspondiente al aniversario de la Revolución mexicana debe realizarse el tercer lunes de noviembre.

En 2026, el calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 16 de noviembre: día de descanso obligatorio.

día de descanso obligatorio. Viernes 20 de noviembre: fecha en que se conmemora el inicio de la Revolución mexicana.

Esto significa que el feriado laboral no se celebrará el viernes 20, sino el lunes 16. La fecha histórica permanece igual; lo que cambia es el día destinado al descanso.

¿Desde cuándo se recorren los feriados en México?

Esta disposición comenzó a aplicarse a partir de una reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de enero de 2006, durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox.

El decreto modificó el calendario de tres conmemoraciones para que sus días de descanso obligatorio se realizaran en lunes:

5 de febrero: el descanso pasó al primer lunes de febrero, en conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917.

el descanso pasó al primer lunes de febrero, en conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917. 21 de marzo: el descanso pasó al tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.

el descanso pasó al tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez. 20 de noviembre: el descanso pasó al tercer lunes de noviembre, por el aniversario de la Revolución mexicana.

El decreto estableció que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Sin embargo, el cambio correspondiente al 21 de marzo comenzó a aplicarse hasta 2007, debido a una disposición transitoria relacionada con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en 2006.

La modificación buscó establecer fines de semana largos, al concentrar estos descansos en lunes y evitar que las fechas conmemorativas interrumpieran la semana laboral.

¿Qué otros feriados se recorren al lunes?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo contempla otros días de descanso obligatorio que también se establecen en lunes:

Primer lunes de febrero , por el 5 de febrero.

, por el 5 de febrero. Tercer lunes de marzo , por el 21 de marzo.

, por el 21 de marzo. Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre.

No todos los días festivos se recorren. Por ejemplo, el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre conservan su fecha fija como días de descanso obligatorio.

¿Qué pasa si trabajas el lunes 16 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si una persona debe trabajar durante un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir, independientemente de su salario correspondiente al descanso, un salario doble por el servicio prestado.

En otras palabras, debe recibir el pago triple por esa jornada: su salario diario ordinario más el doble por haber trabajado en un día de descanso obligatorio.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) también recuerda que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir este pago cuando laboran en cualquiera de los días establecidos por la ley.

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