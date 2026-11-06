INE aprueba boleta electoral 2027: elimina emblema del PRD e incluye a PAZ y Somos

El INE aprobó la boleta electoral de 2027. Foto: Uno TV

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo de boleta electoral que se utilizará en las elecciones intermedias de 2027, con cambios en los emblemas de los partidos políticos: sale el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que perdió su registro nacional, y se incorporan los de PAZ y Somos.

La consejera electoral Norma de la Cruz explicó que el proyecto contempla las adecuaciones derivadas de los cambios en el sistema de partidos políticos.

“Por una parte se elimina el emblema del Partido de la Revolución Democrática tras la pérdida de su registro y por el otro se incorporan los emblemas de los nuevos partidos políticos nacionales, partido PAZ y partido SOMOS”, Norma de la Cruz, consejera electoral del INE

Así es las boleta que se utilizará en 2027:

INE avala materiales para la elección de 2027

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el proyecto que incluye los modelos de materiales electorales que se utilizarán durante la jornada electoral.

Entre ellos se encuentran las urnas, cajas paquete electoral y marcadores de boletas, además de los documentos necesarios para el desarrollo de la elección federal.

También habrá documentos para voto anticipado y en prisión preventiva

De acuerdo con la consejera, los materiales aprobados consideran las distintas modalidades de participación electoral, incluido el voto de personas que se encuentren en prisión preventiva.

Norma de la Cruz detalló que la propuesta contempla la aprobación de 24 documentos electorales para la elección federal y otros 13 destinados a las modalidades de voto anticipado y voto de las personas en prisión preventiva.

“El proyecto contempla la aprobación de 24 documentos electorales para la elección federal y 13 documentos adicionales para las modalidades de voto anticipado y voto de las personas en prisión preventiva”, Norma de la Cruz, consejera electoral del INE

INE cambia reglas: boletas sin doblez no contarán como votos

Por otro lado, el INE aprobó nuevas reglas para las elecciones de 2027: las boletas sin marcas de doblez necesarias para introducirlas en las urnas no serán contadas como votos válidos ni nulos. Estas papeletas deberán inutilizarse y quedar fuera de los resultados electorales.

La decisión fue aprobada por el Consejo General del INE durante una sesión extraordinaria de este jueves, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se reforzaron los controles para evitar que operadores de programas sociales participen como observadores electorales.

INE establece qué pasará con las boletas sin doblez en 2027

El INE modificó los lineamientos para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal de las elecciones federales 2026-2027, así como de procesos electorales locales.

De acuerdo con el TEPJF, las boletas que no tengan las marcas de doblez necesarias para depositarlas en la urna no pueden relacionarse de manera objetiva con un voto efectivamente emitido.

Por ello, cuando los funcionarios de casilla encuentren estas papeletas, deberán seguir el siguiente procedimiento:

No contarlas como votos válidos ni nulos.

Excluirlas de la suma de resultados electorales.

Registrar el caso en la hoja de incidentes.

Inutilizarlas con dos rayas de tinta, como ocurre con las boletas sobrantes.

Separarlas de los votos válidos y nulos.

Las instrucciones también establecen responsabilidades específicas para presidentes, secretarios y escrutadores de casilla.

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