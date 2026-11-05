¡Ozzfest llegará por primera vez a México! Fecha, sede y preventa del festival creado por Ozzy Osbourne

Además de México, el Ozzfest tendrá dos fechas más. Foto: AFP | Archivo

El Ozzfest, el festival de metal creado por el icónico Ozzy Osbourne junto con su esposa, Sharon Osbourne, llegará por primera vez a México.

Además de que esta será la primera edición del evento tras el fallecimiento del que fuera el vocalista y cofundador de Black Sabbath, el festival se celebrará por primera vez en nuestro país después de cumplir 30 años de historia.

Cabe mencionar que, además de nuestro país, el Ozzfest tendrá dos ediciones más y, en Unotv.com te contamos los detalles que, al momento, se han dado a conocer.

🦇🔥 OZZFEST LLEGA POR PRIMERA VEZ A MÉXICO 🦇🔥

18 DE SEPTIEMBRE DE 2027

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Ozzfest por primera vez en México: ¿cuándo será?

La cita para todas las y los metalheads es el sábado 18 de septiembre de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX).

“El icónico festival itinerante de hard rock lanzado a nivel mundial por Ozzy y Sharon Osbourne, está listo para hacer su esperada primera edición en nuestro país”, destacó Ocesa a través de un comunicado.

¿Qué bandas conforman el lineup del Ozzfest 2027 en CDMX?

Al momento no se han dado a conocer los grupos que conformarán el lineup para la primera edición del Ozzfest en nuestro país.

Sin embargo, está previsto que se trate de un cartel con bandas de talla internacional y contará con la curaduría especial de Sharon Osbourne, además de que se revelará próximamente.

¿Cuándo estarán a la venta los boletos para el Ozzfest en México?

Aunque al momento tampoco se han revelado los costos de las entradas, estarán disponibles a partir de este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la preventa especial Early Bats, a través de Ticketmaster.

Los organizadores no han dado a conocer cuántos boletos se venderán durante esta fase ni cuántas ventas más habrá para el Ozzfest en México.

¿En dónde más se llevará a cabo el Ozzfest 2027?

Además de la fecha en el Estadio GNP Seguros, la edición del Ozzfest 2027 tendrá dos fechas más:

The National Bowl en Milton Keynes, en Reino Unido, sábado 10 de julio de 2027

Glen Helen Amphitheater, en San Bernardino, California, el sábado 11 de septiembre de 2027

¿Qué debes saber de la historia del Ozzfest?

El Ozzfest nació en 1996, luego de que Sharon Osbourne buscara incluir a Ozzy Osbourne en el cartel del festival Lollapalooza, pero los organizadores rechazaran la propuesta debido a que no era relevante y no encajaba con la propuesta musical.

Ante esta situación, Sharon decidió crear un festival propio para darle un espacio al metal y reunir a algunas de las bandas más representativas del género junto con agrupaciones emergentes.

La primera edición se realizó durante dos días, el 25 y 26 de octubre de 1996, en Phoenix, Arizona, y San Bernardino, California. El cartel incluyó a Ozzy Osbourne, Slayer, Danzig, Sepultura, Fear Factory y Biohazard, entre otros.

Para 1997, el Ozzfest se convirtió en una gira que recorrió distintas ciudades y comenzó a realizarse cada año.

Con el paso de los años, el festival se consolidó como una plataforma para bandas de hard rock y heavy metal, tanto consolidadas como nuevas propuestas.

Su última edición se realizó el 31 de diciembre de 2018, en Inglewood, California.

El regreso del Ozzfest para el próximo año marca un antes y un después en la historia del festival, en especial para los fans mexicanos, quienes, tal vez, nunca pensaron que una edición se llevaría a cabo en el país.

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