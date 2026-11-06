Del vino al tequila: ¿qué viaja entre las mesas de México e Italia?

Semana de la Cocina Italiana en México. Foto: Uno TV

Italia vendió a México 242 millones de euros en productos agroalimentarios en 2025. En el otro sentido, las compras italianas a México crecieron casi 47%. Las cifras se dieron a conocer al presentar la Semana de la Cocina Italiana en México.

Una botella de vino italiano en México y una de tequila mexicano en Italia cuentan dos partes de la misma historia. El intercambio de alimentos y bebidas entre ambos países fue uno de los temas en la presentación de la edición número 11 de la Semana de la Cocina Italiana en México, que se realiza del 5 al 10 de noviembre de 2026.

En 2025, Italia vendió a México 242 millones de euros en productos agroalimentarios, informó Olga Gravela, directora de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior en la Ciudad de México. México fue el segundo destino de estos productos italianos en América Latina. En vino, Italia fue el segundo proveedor de México, detrás de España.

¿Y qué viaja en el otro sentido? Según Gravela, las compras italianas de productos agroalimentarios mexicanos crecieron casi 47% respecto al año anterior. Entre los productos que mencionó están el café, el té, las especias, los mariscos, la fruta y las bebidas alcohólicas. Lorenzo Vianello, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, destacó el tequila como ejemplo de ese intercambio.

El embajador Alessandro Modiano señaló que el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea podría ampliar la lista de productos que se venden con preferencias arancelarias y abrir oportunidades para los productores de ambos países.

¿Qué actividades se anunciaron?

La edición gira en torno al reconocimiento de la UNESCO a la cocina italiana en su conjunto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estas son dos de las actividades anunciadas:

Final del Campeonato Mexicano de la Pizza. Está programada para el viernes 6 de noviembre a las 17:00 horas en Expo Santa Fe, con tres categorías: clásica, creativa y estética.

Masterclass de Cosimo Branca. El chef ejecutivo de Alterna, en la Ciudad de México, compartirá técnicas de cocina italiana con estudiantes de gastronomía.

Para consultar la cartelera completa y saber qué actividades están abiertas al público y si requieren registro, revisa las redes de los organizadores:

Embajada de Italia en México · Instagram @italyinmex⁠￼ · Facebook: Ambasciata d’Italia in Messico · X @ItalyinMEX⁠￼

Agencia Italiana para el Comercio Exterior · Instagram @ita.mexico⁠￼ · Facebook: Italian Trade Agency – Mexico City Office · X @ITAMexico_⁠￼

Instituto Italiano de Cultura · Instagram @iicmessico⁠￼ · Facebook: Instituto Italiano de Cultura Ciudad de México · X @iicmessico⁠￼

Sociedad Dante Alighieri · Instagram @ladantemx⁠￼ · Facebook: Sociedad Dante Alighieri

Cámara de Comercio Italiana en México · Instagram @camaraitamx⁠￼ · Facebook: Cámara de Comercio Italiana en México

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