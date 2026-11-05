¿De qué murió María Alicia Delgado? Su amiga revela la enfermedad que ocultó

María Alicia Delgado quería seguir trabajando por su hijo. Foto: Cuartoscuro

María Alicia Delgado padecía cáncer de páncreas que ya había hecho metástasis, así lo reveló Yodi Marcos, exesposa de Carlos Benavides, quien fue amiga de la actriz.

En una entrevista para Televisa Espectáculos, mencionó que la actriz era muy reservada, por lo que no había hecho pública la enfermedad que padecía.

El problema es que tampoco quería recibir tratamiento, a pesar de que ya sentía malestar.

“No quiso ella decir nada, porque pues siempre fue así como muy reservada en sus cosas. Desgraciadamente el cáncer era de los peores que hay, y era una persona muy necia y muy miedosa. Nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal”, mencionó.

María Alicia Delgado no quiso tratarse contra el cáncer cuando fue diagnosticada

De acuerdo con Marcos, hace poco la actriz presentó un dolor intenso, por lo que la trasladó a un hospital para recibir atención médica.

En ese momento, según Yodi, los estudios revelaron que tenía cáncer en una etapa muy avanzada.

Posteriormente, debido a que no recibió tratamiento, la enfermedad avanzó y terminó por perder la vida.

“Como se dejó mucho tiempo alcanzó a hacer muchas metástasis. Hizo metástasis en el hígado, en el riñón, en el 85% del estómago”, señaló.

Durante la entrevista, Yodi mencionó que María Alicia nunca quiso someterse a quimioterapias y que solo quería tomar paracetamol.

Cuando llevó a María Alicia al médico, también le dijeron que tenía líquido en el estómago y en el pulmón, por lo que tenían que realizarle una punción, procedimiento que tampoco quiso que se le practicara.

Además, la actriz le compartió a su amiga cuáles eran sus deseos en caso de encontrarse en una situación grave.

“Ella me dijo que, si en algún momento había que tratar de reanimarla, intubarla o cosas así, que no lo permitiera”, destacó.

¿Qué pasa con su hijo Rafael?

Yodi mencionó que le prometió a María Alicia que estaría al pendiente de Rafa, quien tiene una discapacidad auditiva que, de acuerdo con el testimonio, se originó por un medicamento que le administraron poco después de su nacimiento.

“Y yo le hice la promesa de que voy a estar al pendiente de él. Gracias a Dios con Rafa, pues con los años que hemos tenido de convivencia, siempre ha habido como un acercamiento”, compartió.

Según la expareja de Carlos Benavides, el hijo de María Alicia ha mantenido una relación cercana con su familia desde hace muchos años y se lleva bien con todos sus integrantes.

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