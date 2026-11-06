¡Prepara tu bolsillo! Res, pollo y cerdo subirán de precio en 2027

Esperan incremento de precios a la carne. Foto: Cuartoscuro

La carne de res, cerdo y pollo subirán de precio el próximo año, adelantó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). Los aumentos serán resultado del incremento en los costos de producción y de los energéticos, el ajuste en la deducibilidad de las empresas, la inseguridad y los robos en carreteras, así como la baja disponibilidad de ganado en Estados Unidos.

De acuerdo con un ejercicio de Uno TV, estos incrementos rondarán desde los 2 y hasta los 15 pesos por kilo, dependiendo de la proteína.

Precios de las proteínas para 2027

Aumento estimado por kilo (en pesos y porcentaje):

Res: +6.0% | Incremento de 8 a 15 pesos

Cerdo: +4.8% | Incremento de 3 a 7 pesos

Pollo: +3.3% | Incremento de 2 a 5 pesos

“Nosotros lo que preveemos para el 2027 dadas las condiciones que hemos visto y sin duda también juega la disponibilidad de carne en Estados Unidos… Consideramos un impacto mayor en los precios al consumidor llegando en el caso de res al 6%, en el caso de cerdo 4.8% y en caso de pollo 3.3%”, Ernesto Salazar, Gerente de Estudios Económicos, Comecarne

Por ejemplo, la carne de res pasará de un rango de 140 a 260 pesos a uno de 148 a 275 pesos por kilo. En el caso del cerdo, el precio se moverá de los 90 y150 pesos a los 94.32 y hasta los 157 pesos en promedio.

Finalmente, el pollo, que actualmente oscila entre 60 y 150 pesos, alcanzará un nuevo tope de 61.98 y casi 155 pesos por kilo.

Evolución del precio del bistec de res

Impacto por el cierre de frontera (Gusano Barrenador):

2024: 159 pesos por kilo (Año base)

2025: 220 pesos por kilo (+38.36%)

2026 (Ene – Sep): 248 pesos por kilo (+12.72%)

Incremento acumulado en dos años: +55.97%

El sector cárnico explicó, en conferencia de prensa, que el cierre de la frontera norte a las exportaciones de ganado para combatir el gusano barrenador impactó fuertemente en uno de los productos estrella del consumo de millones de mexicanos, el bistec de res, el cual registró aumentos de precio cercanos al 56%.

“El precio del bistec en el caso del 2025 pues sí tuvimos un incremento muy significativo y sí efectivamente está muy correlacionado con la presencia del gusano barrenador. Recordar que el hecho de que tengamos un episodio de esa clase significa un riguroso sistema de inspección en todos los traslados de los bovinos, desde sus ganaderías de cría y desarrollo hasta lo que son los centros de sacrificio sin duda eso las inspecciones también impactan en el precio de traslado también recordar que el hecho de que tú como productor te quedes con ese excedente de animal que no pudo encontrar la salida en el mercado internacional pues también tienes que recurrir a alimentarlo a mano de obra para cuidarlo también para lo que son los medicamentos entonces eso también encarece la operación en ese momento de los animales y el ganadero tiene que recuperar esos costos y lo está recuperando a través de la venta del animal que va a sacrificio”, Ernesto Salazar, Gerente de Estudios Económicos, Comecarne

Reapertura de la frontera EE. UU. al ganado mexicano

Explicaron que a pesar de la apertura en las fronteras, las exportaciones no han agarrado ritmo, pues desde la reapertura y tras contabilizar los reportes oficiales, se han exportado aproximadamente 22 mil cabezas de ganado; esto representa apenas el 2% de lo que habitualmente se exporta en periodos normales y, al dividirlo entre los días que lleva operando la reapertura, el cruce real ronda los 364 animales diarios, una cifra muy por debajo de la meta gubernamental de mil 500 cabezas diarias.

“Ya se abrió, pero no se abrió en las mismas condiciones, obviamente se está haciendo todo un proceso en ciertas zonas se están haciendo inspecciones muy exhaustivas para tratar de que la enfermedad no continúe su curso, se controle en México aquí se está controlando los casos no se han disparado como estaban disparados hace unos meses”, Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne

Más presupuesto para Senasica

Y a pesar de que las autoridades sanitarias han sido fundamentales para destrabar el bloqueo a las importaciones de ganado a la Unión Americana, el Consejo lamentó que no se tenga previsto aumentar el presupuesto del Senasica.

“Vemos que hoy la propuesta que está en el legislativo es incremento cero no hay incremento para la plataforma del Senasica y no podemos permitir eso debemos realmente verlo como un valor porque no nada más estamos hablando de que el Senasica está cuidando el sector cárnico, está cuidando el sector agropecuario en México”, Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne

El consumo general de carne en México crecerá de forma muy moderada, por el orden de 0.8% al cierre de 2026, un ritmo muy distante del 4% histórico.

Comecarne enfatizó que México es deficitario y necesita importar materias primas y cortes específicos que la producción nacional no cubre, como pierna de cerdo o pechuga de Brasil, además de la dependencia del 80% de granos y maíz amarillo para la alimentación animal.

Pidieron a las autoridades certidumbre a largo plazo y reglas de operación ágiles para los cupos de importación, rechazando que la carne extranjera sature el mercado o baje artificialmente los precios locales.

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