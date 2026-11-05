KURA deja el EDM y apuesta por el techno: “Lo peor que puedes hacer es seguir creando música que ya no te emociona”

Kura, DJ portugues Foto: Especial

Rúben de Almeida Barbeiro, mejor conocido artísticamente como KURA está de regreso en la industria, pero alejándose del EDM para poder explorar sonidos diferentes dentro del techno, lanzando su nuevo EP Verdes Anos.

Es por este motivo que el productor habló con Unotv.com sobre esta nueva etapa en su carrera y los riesgos de reinventarse dentro de la industria.

KURA apuesta por el techno

KURA, con mucha alegría y la emoción de alguien que explora algo nuevo y diferente, nos explica que precisamente comenzó a sentir la necesidad de visitar nuevos ritmos para sus canciones, algo que le permitió el techno.

“Me devolvió la emoción de experimentar con sonidos, crear tensión y construir algo que no necesariamente siguiera una estructura predecible”, mencionó.

Aunque nos comparte que cambiar tu sonido es un riesgo dentro de la industria, pues a veces tus seguidores no logran comprender eso.

“Pero creo que, como artista, lo peor que puedes hacer es seguir creando música que ya no te emociona solo porque la gente lo espera de ti”, aseguró.

Esta transformación también se refleja en su EP Verdes Anos, un proyecto con el que busca recuperar las sensaciones que tenía cuando comenzó a producir música.

“En aquel entonces no pensaba en cifras de reproducciones, algoritmos ni en lo que podía querer una discográfica. Simplemente hacía música porque me encantaba”, puntualizó.

KURA critica las tendencias de la música electrónica

La industria musical ha cambiado con los años y, para KURA, una de las principales dificultades que enfrentan los productores es mantener su identidad frente a las tendencias que aparecen constantemente.

“Hoy todo se mueve increíblemente rápido. Un sonido se vuelve popular y, de repente, cientos de productores intentan recrearlo”, explicó.

Además, considera que las redes sociales han tomado un papel importante en la carrera de los artistas, al grado de que un video de pocos segundos puede tener más impacto que una canción trabajada durante semanas: “Para mí, la música siempre tiene que ir primero”, señaló.

¿Qué sigue para KURA?

Después de más de dos décadas de trayectoria, el DJ portugués reconoce que una de las cosas que le diría a su versión de 2005 sería disfrutar más del camino y no preocuparse tanto por alcanzar nuevos objetivos.

“El éxito no se trata solo de cifras, rankings o del tamaño de los escenarios en los que tocas. Se trata de poder dedicar tu vida a algo que realmente amas”, reflexionó.

Ahora, con su apuesta por el techno, KURA busca seguir explorando nuevos sonidos, recuperando la emoción que lo llevó a comenzar su carrera musical, sin dejar que las tendencias definan el rumbo.

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